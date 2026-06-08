Las diferentes loterías y sorteos regionales ya dieron a conocer sus resultados más recientes, generando expectativa entre quienes participaron en las apuestas.

Con los números oficiales disponibles, los jugadores pueden revisar sus tiquetes para confirmar si obtuvieron algún acierto o premio.

Las organizaciones responsables de los sorteos recomiendan verificar cuidadosamente cada resultado y conservar el comprobante de juego en buenas condiciones.

Este documento es indispensable para realizar cualquier trámite de validación, reclamación y pago de premios en los puntos autorizados.

A continuación, consulte los números ganadores de cada sorteo.

El Paisita Día - 8 de junio

Premio mayor: 0262

La Quinta: 3

La Caribeña Día - 8 de junio

Premio mayor: 2025

La Quinta: 8

El Paisita Tarde - 8 de junio

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

La Caribeña Noche - 8 de junio

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Dorado Noche - 8 de junio