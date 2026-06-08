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Números premiados: así quedaron los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya entregaron sus resultados correspondientes al 8 de junio. Consulte los números ganadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
8 de junio de 2026 a las 4:25 p. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 8 de junio
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 8 de junio Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las diferentes loterías y sorteos regionales ya dieron a conocer sus resultados más recientes, generando expectativa entre quienes participaron en las apuestas.

Con los números oficiales disponibles, los jugadores pueden revisar sus tiquetes para confirmar si obtuvieron algún acierto o premio.

Las organizaciones responsables de los sorteos recomiendan verificar cuidadosamente cada resultado y conservar el comprobante de juego en buenas condiciones.

Este documento es indispensable para realizar cualquier trámite de validación, reclamación y pago de premios en los puntos autorizados.

A continuación, consulte los números ganadores de cada sorteo.

El Paisita Día - 8 de junio

  • Premio mayor: 0262
  • La Quinta: 3
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La Caribeña Día - 8 de junio

  • Premio mayor: 2025
  • La Quinta: 8
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El Paisita Tarde - 8 de junio

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente

La Caribeña Noche - 8 de junio

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Dorado Noche - 8 de junio

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente