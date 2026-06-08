Las diferentes loterías y sorteos regionales ya dieron a conocer sus resultados más recientes, generando expectativa entre quienes participaron en las apuestas.
Con los números oficiales disponibles, los jugadores pueden revisar sus tiquetes para confirmar si obtuvieron algún acierto o premio.
Las organizaciones responsables de los sorteos recomiendan verificar cuidadosamente cada resultado y conservar el comprobante de juego en buenas condiciones.
Este documento es indispensable para realizar cualquier trámite de validación, reclamación y pago de premios en los puntos autorizados.
A continuación, consulte los números ganadores de cada sorteo.
El Paisita Día - 8 de junio
- Premio mayor: 0262
- La Quinta: 3
La Caribeña Día - 8 de junio
- Premio mayor: 2025
- La Quinta: 8
El Paisita Tarde - 8 de junio
- Premio mayor: pendiente
- Animal: pendiente
La Caribeña Noche - 8 de junio
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Dorado Noche - 8 de junio
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente