Suscribirse

Loterías

¿Ganó el Chontico hoy? Resultados oficiales de este sábado 25 de octubre de 2025

Verifique si le salió la cifra ganadora del último sorteo de Chontico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
25 de octubre de 2025, 6:32 p. m.
Chontico Día y Noche
Resultado Chontico Día y Noche del sábado 25 de octubre de 2025. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Si usted está entre los miles de apostadores que cada día prueban su suerte en El Chontico, uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos del país, podría ser el momento de celebrar.

El sorteo más reciente tuvo lugar a la 1:00 p. m. de este sábado, 25 de octubre de 2025, y, como es costumbre, entregó premios a quienes apostaron por su número favorito.

En esta edición, correspondiente al sorteo 8229, la combinación ganadora fue el número 7707 , acompañado de la balota “La Quinta” con el número 8.

Resultado de la Lotería Chontico Día del sábado, 25 de octubre

Premio mayor: 7707 - 8

  • Tres últimos: 707.
  • Dos últimos: 07.
  • Cifra completa: 7707.
  • Último número: 8.
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA SÁBADO 25 de Octubre de 2025.

Resultado de la Lotería Chontico Noche del sábado, 25 de octubre

Premio mayor: por determinar

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Chontico?

El siguiente sorteo de esta lotería se realizará el domingo, 26 de octubre, en los horarios acostumbrados de esta reconocida rifa.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico

Chontico Día:

  • 24 de octubre de 2025: 8161-7
  • 23 de octubre de 2025: 5655-7
  • 22 de octubre de 2025: 6876-8

Chontico Noche

  • 24 de octubre de 2025: 9847-4
  • 23 de octubre de 2025: 7947-1
  • 22 de octubre de 2025: 8698-5

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Predicciones de Walter Mercado para el fin de semana del 25 y 26 de octubre; advirtió a cada signo

2. “No me siento capaz de volverlo a intentar”: el desgarrador video de Lady Tabares que conmueve al país

3. Muere famoso domador de cobras en India tras ser mordido por una serpiente: el momento quedó grabado en video

4. “El Ejército protegiendo narcotraficantes”: la fuerte reacción del exdirector del CTI al escándalo del general Federico Mejía

5. Gustavo Petro se confiesa sobre Verónica Alcocer tras haber sido incluidos en la lista Clinton: “Hace años”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyChontico NocheChontico DíaResultados LoteríaJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.