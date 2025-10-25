Si usted está entre los miles de apostadores que cada día prueban su suerte en El Chontico, uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos del país, podría ser el momento de celebrar.

El sorteo más reciente tuvo lugar a la 1:00 p. m. de este sábado, 25 de octubre de 2025, y, como es costumbre, entregó premios a quienes apostaron por su número favorito.

En esta edición, correspondiente al sorteo 8229, la combinación ganadora fue el número 7707 , acompañado de la balota “La Quinta” con el número 8.

Resultado de la Lotería Chontico Día del sábado, 25 de octubre

Premio mayor: 7707 - 8

Tres últimos: 707.

Dos últimos: 07.

Cifra completa: 7707.

Último número: 8.

Resultado de la Lotería Chontico Noche del sábado, 25 de octubre

Premio mayor: por determinar

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Chontico?

El siguiente sorteo de esta lotería se realizará el domingo, 26 de octubre, en los horarios acostumbrados de esta reconocida rifa.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico

Chontico Día:

24 de octubre de 2025: 8161-7

23 de octubre de 2025: 5655-7

22 de octubre de 2025: 6876-8

Chontico Noche