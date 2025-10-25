Compruebe su número: resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de hoy sábado, 25 de octubre

Las loterías se han convertido en una de las formas de juego más populares a nivel mundial, ya que millones de personas depositan su esperanza en que una combinación de números pueda cambiar por completo su situación económica, incluso, hacerlos millonarios de un momento a otro.

La Antioqueñita día y tarde, resultados de este sábado, 25 de octubre. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En Colombia, una de las más reconocidas por su trayectoria es La Antioqueñita, la cual se realiza diariamente en el departamento de Antioquia. Este sorteo ofrece dos oportunidades al día para quienes deseen probar suerte, con jornadas que se llevan a cabo en la mañana y en la tarde.

La dinámica del juego es sencilla: los participantes deben seleccionar cuatro cifras comprendidas entre el 0 y el 9. A esta modalidad tradicional se le sumó recientemente una nueva opción conocida como La Quinta, que incorpora un número adicional y aumenta las posibilidades de conseguir premios más altos.

Este sábado 25 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 6095 de esta popular lotería, cuya transmisión fue realizada en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana. En esta edición, la combinación ganadora fue la 6289, acompañada de la quinta balota con el número 4.

Resultado sorteo 6095 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 6289

Quinta balota: 4

Resultado sorteo La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente por jugar.

Quinta balota: pendiente por jugar.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 24 de octubre de 2025: 9696 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 23 de octubre de 2025: 6940 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 22 de octubre de 2025: 4070 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 21 de octubre de 2025: 2454 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 24 de octubre de 2025: 5176 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 23 de octubre de 2025: 4835 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 22 de octubre de 2025: 5576 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 21 de octubre de 2025: 9322 – Quinta balota: 7