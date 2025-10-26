Suscribirse

Lotería de Boyacá: números ganadores del sorteo del 25 de octubre de 2025

Se llevó a cabo un nuevo juego, el cual arrojó la cifra ganadora de este último fin de semana de octubre.

Redacción Loterías
26 de octubre de 2025, 10:46 a. m.
Con el sorteo 4591, la Lotería de Boyacá volvió a generar ilusión entre sus participantes.
El número ganador del sorteo de la Lotería de Boyacá. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Boyacá

Cada noche, miles de apostadores en Colombia siguen con atención las transmisiones en vivo de los sorteos que revelan a los nuevos ganadores de las loterías y juegos de azar del país.

Muchos apuestan por cifras y números de la suerte, esperando quedarse con el premio mayor de cada sorteo.

El sábado 25 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 4595 de la Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales del territorio nacional, que ofrecía un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

Contexto: ¿Le atinó al premio gordo? Aquí los resultados del Super Astro Sol del 25 de octubre

Resultados del sorteo 4595 de la Lotería de Boyacá

Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:

  • Número: 7484
  • Serie: 315

Últimos sorteos ganadores de la Lotería de Boyacá

Los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá han sido:

  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: número 1269 de la serie 263.
  • Sorteo del 11 de octubre de 2025: número 4275 de la serie 069.
  • Sorteo del 4 de octubre de 2025: número 2138 de la serie 169.

Además del premio principal, esta lotería incluye una amplia gama de secos y premios secundarios, que brindan la posibilidad de que varios jugadores resulten ganadores, manteniendo viva la ilusión de quienes semana a semana confían en su suerte.

Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar

  • Premio Mayor: $15.000 millones
  • Premio Fortuna: $1.000 millones
  • Premio Alegría: $300 millones
  • Premio Ilusión: $100–300 millones
  • Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
  • Premios Optimismo: $20 millones cada uno para 15 ganadores
  • Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

