¿Le atinó al premio gordo? Aquí los resultados del Super Astro Sol del 25 de octubre

Verifique aquí los números ganadores.

Redacción Loterías
25 de octubre de 2025, 9:53 p. m.
Estos son los números y el signo que se llevaron el premio mayor en la lotería Super Astro Luna.
La lotería es uno de los juegos de azar más populares en todo el mundo y que ha ganado terreno en países como Colombia, dado que promete premios millonarios y permite a muchos soñar con una vida llena de lujos y dinero.

En el país existe una gran oferta de sorteos que tienen distintas modalidades de juego y que también tienen premios sustanciales. Entre ellos está el Super Astro Sol, un sorteo que se juega todos los días y que entrega millonarios premios.

Súper Astro Sol, juego de azar que se realiza en Colombia y tuvo nuevos ganadores este 25 de octubre
Este sábado, 25 de octubre del 2025, a las 4:00 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol con el sorteo 5270. Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar la cifra completa y en orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Contexto: Estos son los resultados de la lotería de Santander del viernes 24 de octubre: verifique si tuvo suerte
  • Número ganador es: 5566
  • Últimos tres dígitos: 566
  • Últimos dos dígitos: 66
  • Signo zodiacal ganador es: Cáncer 

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Miles de apostadores en Colombia estuvieron pendientes del sorteo.
Para participar, debe hacer lo siguiente:

  • Debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos.
  • Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.
  • También puede optar por la modalidad ‘todos los signos’, usando el mismo número para las combinaciones posibles.
  • Allí deberá además definir el valor de la apuesta, con posibilidad de cuatro jugadas por tiquete.
Contexto: Compruebe su número: resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de hoy sábado, 25 de octubre

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil.

Resultado Super Astro Sol19 de julio
Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

