Así quedaron los resultados de La Antioqueñita del 6 de diciembre: revise si ganó

Esta lotería se juega a las 10 de la mañana todos los días.

Redacción Loterías
6 de diciembre de 2025, 4:57 p. m.
La Antioqueñita del lunes, 13 de octubre.
La Antioqueñita del sábado, 6 de diciembre | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La Antioqueñita Día y Tarde se ha consolidado como una de las apuestas más reconocidas en Colombia, especialmente entre los jugadores del departamento de Antioquia. Su doble programación diaria la convierte en una opción llamativa para quienes buscan aumentar sus posibilidades de obtener un premio, ya que ofrece dos oportunidades de ganar en una misma jornada. Con el paso del tiempo, estos sorteos se han posicionado como una tradición entre los aficionados a los juegos de azar, quienes siguen de cerca cada resultado.

En cuanto a la edición de La Antioqueñita Día, también llamada La Antioqueñita 1, este sábado, 6 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 6180. En esta ocasión, la combinación afortunada estuvo conformada por el número 9388, acompañado de la balota especial conocida como ‘La Quinta’, que correspondió al número 7. Este resultado fue seguido con expectativa por miles de jugadores que diariamente confían en este popular sorteo.

Resultados del sorteo 6180 de La Antioqueñita Día este 6 de diciembre de 2025

  • Número ganador: 9388
  • Quinta balota: 7
La Antioqueñita 1 - 6 de diciembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Esta edición de la mañana se lleva a cabo todos los días a las 10:00 a. m., cambiando sus horarios los domingos y festivos, que juega a las 12 del medio día.

Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultados del sorteo 6181 de La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 6 de diciembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 5 de diciembre de 2025: 6296 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 4 de diciembre de 2025: 4187 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 3 de diciembre de 2025: 7909 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 5 de diciembre de 2025: 5084 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 4 de diciembre de 2025: 1575 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 3 de diciembre de 2025: 5038 – Quinta balota: 1

