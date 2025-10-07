Suscribirse

Loterías

Así quedaron los últimos sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este martes, 7 de octubre

Jugar a la lotería es una tradición que mueve la ilusión de millones de personas cada semana.

Redacción Loterías
7 de octubre de 2025, 4:28 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de octubre. | | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Cada semana, las personas aficionadas a los juegos de azar acuden a las loterías no solo como una forma de entretenimiento, sino también como una oportunidad para darle un giro a su vida a través de la suerte y los millonarios premios que ofrecen las distintas loterías del país, que suman aproximadamente 15.

Teniendo en cuenta que se trata de sorteos basados en el azar, en Colombia existe una entidad conocida como Coljuegos, encargada de supervisar que todo funcione correctamente y de garantizar la total transparencia para los apostadores que adquieren sus billetes de lotería.

Aunque hay muchas opciones, tres loterías se destacan entre las favoritas de los colombianos: El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cada una con dos sorteos diarios. Esto aumenta las probabilidades de ganar, especialmente con la nueva modalidad de juego conocida como “La Quinta”.

Resultados de los sorteos del 7 de octubre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 3822.
  • La Quinta: 3.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MARTES 07 de Octubre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El día continuó con los sorteos de El Paisita, la lotería de los antioqueños, y de La Caribeña, una de las más representativas de la región. Así quedaron los resultados:

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Noticias relacionadas

