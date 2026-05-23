Chontico Día y Noche: consulte los resultados y verifique si ganó este sábado, 23 de mayo

La Lotería Chontico, en sus modalidades de día y noche, se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, gracias a la posibilidad que ofrece de participar en diferentes sorteos diarios y optar por millonarios premios.

Su dinámica, que contempla dos oportunidades cada día para probar suerte, ha impulsado su crecimiento entre los apostadores, quienes encuentran en este juego la opción de combinar distintas cifras y valores con la esperanza de alcanzar el premio mayor.

Así las cosas, ya se conoció la cifra ganadora de su más reciente sorteo, realizado este sábado 23 de mayo de 2026. A esta cifra se suma la balota conocida como “La Quinta”, ampliando así las opciones de premiación para los participantes.

Resultados de la Lotería Chontico Día

Premio mayor: 2168.

La Quinta: 1.

Resultados de la Lotería Chontico Noche

Premio mayor: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

Tras este resultado, la atención de los jugadores se centra en el siguiente sorteo, programado para el domingo 24 de mayo, tanto en su edición diurna como nocturna.