Loterías

Chontico Día y Noche, viernes 12 de septiembre: revise los números ganadores del último sorteo

Los resultados de estos chances colombianos se verifican a través de canales oficiales.

Redacción Loterías
12 de septiembre de 2025, 7:00 p. m.
Resultado de la lotería Chontico del viernes 12 de septiembre de 2025.
Resultado de la lotería Chontico del viernes 12 de septiembre de 2025.

La Lotería Chontico volvió a ser protagonista este viernes, 12 de septiembre, al realizar su sorteo número 8.186, uno de los más esperados por los apostadores que siguen de cerca sus ediciones diarias, tanto en la jornada diurna como en la nocturna.

En esta ocasión, la suerte favoreció al número 5785, mientras que en la llamada “quinta balota” apareció el 9.

Lotería Chontico: plan de premios de esta lotería

En cuanto al plan de premios, los jugadores cuentan con diferentes posibilidades de ganar. Quien acierte las cuatro cifras en el orden correcto multiplicará su apuesta por 4.500.

Los que logren coincidir con tres números obtendrán 400 veces lo apostado; quienes acierten dos cifras recibirán 50 veces su inversión, y los que acierten solo una cifra podrán recuperar cinco veces el valor jugado.

Próximo sorteo

Como es habitual, el próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en los horarios tradicionales de día y noche.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo 8186

Premio mayor: 5785 - 9

  • Tres últimos: 785
  • Dos últimos: 85
  • Cifra completa: 5785
  • Último número: 9
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA VIERNES 12 de Septiembre de 2025.

Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo 8186

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del VIERNES 12 de Septiembre de 2025.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

  • 11 de septiembre de 2025: 3299
  • 10 de septiembre de 2025: 0830
  • 9 de septiembre de 2025: 6024

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

  • 11 de septiembre de 2025: 6214
  • 10 de septiembre de 2025: 4392
  • 9 de septiembre de 2025: 7242

Noticias Destacadas

