La Lotería Chontico volvió a ser protagonista este viernes, 12 de septiembre, al realizar su sorteo número 8.186, uno de los más esperados por los apostadores que siguen de cerca sus ediciones diarias, tanto en la jornada diurna como en la nocturna.

En esta ocasión, la suerte favoreció al número 5785, mientras que en la llamada “quinta balota” apareció el 9.

Lotería Chontico: plan de premios de esta lotería

En cuanto al plan de premios, los jugadores cuentan con diferentes posibilidades de ganar. Quien acierte las cuatro cifras en el orden correcto multiplicará su apuesta por 4.500.

Los que logren coincidir con tres números obtendrán 400 veces lo apostado; quienes acierten dos cifras recibirán 50 veces su inversión, y los que acierten solo una cifra podrán recuperar cinco veces el valor jugado.

Próximo sorteo

Como es habitual, el próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre en los horarios tradicionales de día y noche.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo 8186

Premio mayor: 5785 - 9

Tres últimos: 785

Dos últimos: 85

Cifra completa: 5785

Último número: 9

Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo 8186

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

11 de septiembre de 2025: 3299

10 de septiembre de 2025: 0830

9 de septiembre de 2025: 6024

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche