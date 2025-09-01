Conozca si ganó La Antioquñita Día y Tarde: números ganadores del sorteo de este lunes, 1 de septiembre

En Colombia, una de las más populares es La Antioqueñita, que se juega todos los días en el departamento de Antioquia. En total, cada jornada hay dos sorteos, ya que este chance se realiza en la mañana y en la tarde.

En este juego, las personas tienen la oportunidad de elegir cuatro números que van del 0 al 9. No obstante, en las últimas semanas se sumó una nueva balota, por lo que ahora son más las oportunidades de ganar.

Este lunes, 1 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de este importante chance, el cual se transmite todos los días a través de La Red Gana, un canal de la plataforma de YouTube.

En esta oportunidad, los números ganadores de la edición Día fueron 0380, mientras que el dígito 6 cayó en la quinta balota. Este es el sorteo 5987 de La Antioqueñita a nivel general.

Resultados del sorteo 5987 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 0380

Quinta balota: 6

El sorteo de la Lotería La Antioqueñita Tarde se jugará este mismo lunes hacia las 4:00 de la tarde, por lo que los resultados todavía no se conocen.

Resultados del sorteo 5988 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Estos son los últimos sorteos de La Antioqueñita que se han jugado en los días previos:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 31 de agosto de 2025: 0527

Sorteo del 30 de agosto de 2025: 7325

Sorteo del 29 de agosto de 2025: 1005

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 31 de agosto de 2025: 5248

Sorteo del 30 de agosto de 2025: 8324

Sorteo del 29 de agosto de 2025: 8978