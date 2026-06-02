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¿Día de suerte? Resultado lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este martes, 2 de junio de 2026

Esta es la combinación numérica ganadora en el sorteo del día de hoy.

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Redacción Loterías
2 de junio de 2026 a las 1:27 p. m.
Resultado de la lotería Chontico del miércoles 10 de septiembre de 2025.
Resultado de la lotería Chontico del miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Miles de colombianos estuvieron pendientes este martes 2 de junio de 2026 de una nueva edición de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de azar en el país.

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 20 de octubre.
Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 2 de junio: consulte los números del premio mayor

Luego de la expectativa generada durante la jornada, la organización del sorteo dio a conocer el resultado oficial, confirmando que el número ganador fue el 0542.

Además del premio principal, también se reveló el resultado de ‘La Quinta’, la balota complementaria que acompaña este juego y que suele captar la atención de numerosos apostadores. En esta ocasión, el número sorteado fue el 9.

Chontico Día y Noche
Resultados del Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 2 de junio de 2026

Premio mayor: 0542 - 9

  • Tres últimas cifras: 542
  • Dos últimas cifras: 42
  • Número completo: 0542
  • Última cifra: 9
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Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 2 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el miércoles 3 de junio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 1 de junio de 2026 - 2415. La Quinta: 5.
  • 31 de mayo de 2026 - 1984. La Quinta: 4.
  • 30 de mayo de 2026 - 8844. La Quinta: 7.

Chontico Noche

  • 1 de junio de 2026 - 1218. La Quinta: 4.
  • 31 de mayo de 2026 - 1110. La Quinta: 3.
  • 30 de mayo de 2026 - 1589. La Quinta: 4.