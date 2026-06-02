¿Día de suerte? Resultado lotería Chontico Día y Noche en el sorteo de este martes, 2 de junio de 2026

Miles de colombianos estuvieron pendientes este martes 2 de junio de 2026 de una nueva edición de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de azar en el país.

Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 2 de junio: consulte los números del premio mayor

Luego de la expectativa generada durante la jornada, la organización del sorteo dio a conocer el resultado oficial, confirmando que el número ganador fue el 0542.

Además del premio principal, también se reveló el resultado de ‘La Quinta’, la balota complementaria que acompaña este juego y que suele captar la atención de numerosos apostadores. En esta ocasión, el número sorteado fue el 9.

Resultados del Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 2 de junio de 2026

Premio mayor: 0542 - 9

Tres últimas cifras: 542

Dos últimas cifras: 42

Número completo: 0542

Última cifra: 9

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 2 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el miércoles 3 de junio, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

1 de junio de 2026 - 2415. La Quinta: 5.

31 de mayo de 2026 - 1984. La Quinta: 4.

30 de mayo de 2026 - 8844. La Quinta: 7.

Chontico Noche