El Paisita y La Caribeña: números ganadores oficiales del 25 de diciembre

En pleno festejo de Navidad, ya se conocen los números ganadores de los sorteos El Paisita y La Caribeña de este 25 de diciembre en Colombia.

Redacción Loterías
25 de diciembre de 2025, 8:57 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 25 de diciembre de 2025
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 25 de diciembre de 2025

En Colombia, los juegos de chance hacen parte del día a día de miles de personas que siguen con atención los sorteos en busca de un premio.

Entre los más consultados se destacan El Paisita y La Caribeña, dos loterías de amplia circulación nacional, reconocidas por su dinámica frecuente y montos accesibles.

Tras cada sorteo, los resultados oficiales se difunden en distintos canales, como plataformas digitales, redes sociales, puntos de venta autorizados y medios de comunicación.

Allí se publica el número ganador y, cuando corresponde, la serie o balota adicional.

Para confirmar si un tiquete resulta premiado, es fundamental contrastar los números jugados con la información oficial, respetando el orden y la cantidad de cifras. Consultar fuentes confiables es clave para evitar errores y verificar correctamente los resultados.

Paisita Día

  • Premio mayor: 4633.
  • La Quinta: 4.

Caribeña Día

  • Premio mayor: 9039.
  • La Quinta: 0.

Ante la alta demanda de consultas en fechas especiales como Navidad, las autoridades y operadores recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales y conservar el tiquete hasta confirmar si hubo premio.

De este modo, los jugadores pueden evitar confusiones y asegurarse de reclamar oportunamente cualquier ganancia obtenida en los sorteos del día.

Noticias Destacadas