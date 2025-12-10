Suscribirse

Entérese si fue el afortunado ganador de la Lotería del Meta: sorteo de este miércoles, 10 de diciembre

Le contamos cuál fue el número ganador, el plan de premios y más información sobre la Lotería del Meta.

Redacción Loterías
11 de diciembre de 2025, 3:51 a. m.
Lotería del Meta - 10 de diciembre de 2025.
Lotería del Meta el 10 de diciembre de 2025. | Foto: Getty Images y logo oficial Lotería del Meta.

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, tuvo desarrollo el sorteo número 3275 de la Lotería del Meta. El número ganador fue el 4732, con la serie 146. Las balotas jugaron a partir de las 10:30 p.m., como es habitual el horario.

Sorteo 3275 de la Lotería del Meta: miércoles, 10 de diciembre de 2025

A continuación, la transmisión oficial del último sorteo de la Lotería del Meta. Recuerde que esta se juega todos los miércoles, a partir de las 10:30 p.m. Si desea participar, la próxima será el 17 de diciembre.

YouTube video player
  • Número ganador: 4732
  • Serie: 146

Plan de premios en la Lotería del Meta

Repase el plan de premios de la Lotería del Meta. Hay varias posibilidades de que pueda ganar, tomando en cuenta que además del premio mayor, tiene la oportunidad de ser afortunado con los distintos secos:

  • Premio mayor: $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000

Últimos tres ganadores en la Lotería del Meta

Ahora bien, le contamos cuáles han sido los últimos ganadores de la Lotería del Meta. Puede repasarlos para entender mejor la dinámica de esta, una de las loterías más reconocidas en todo el territorio colombiano:

  • Número 6624 de la serie 029: 3 de diciembre de 2025
  • Número 0119 de la serie 091: 19 de noviembre de 2025
  • Número 3168 de la serie 082: 12 de noviembre de 2025

“Nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas, con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, publica la web oficial de la Lotería del Meta.

