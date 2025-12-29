¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este lunes 29 de diciembre en el sorteo 8294

Miles de apostadores en Colombia volvieron a estar atentos al más reciente sorteo de la Lotería Chontico, que se llevó a cabo el lunes 29 de diciembre de 2025 y correspondió al número 8294. Como suele ocurrir, la expectativa creció apenas se conocieron los resultados.

El número ganador del premio principal fue el 0847, una cifra que rápidamente circuló entre los seguidores habituales del juego y causó comentarios entre quienes mantienen viva la esperanza de acertar.

Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

A ese resultado se sumó la revelación de ‘La Quinta’, la balota adicional que complementa el sorteo y que en esta ocasión correspondió al número 0, un dato clave para muchos al momento de evaluar sus combinaciones.

A lo largo de los años, Chontico se ha posicionado como uno de los juegos de azar con mayor aceptación en el país. Su dinámica simple, junto a la realización diaria de dos sorteos (Chontico Día y Chontico Noche), ha logrado captar a un público diverso. Además, la posibilidad de elegir distintos montos y números sigue alimentando la ilusión colectiva de alcanzar el premio mayor.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 29 de diciembre de 2025

Premio mayor: 0847 - 0

Tres últimas cifras: 847

Dos últimas cifras: 47

Número completo: 0847

Última cifra: 0

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 29 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 30 de diciembre de 2025, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

28 de diciembre de 2025: 2777 - 6

27 de diciembre de 2025: 9927 - 2

26 de diciembre de 2025: 5682 - 6

Chontico Noche