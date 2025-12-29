Loterías

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este lunes 29 de diciembre en el sorteo 8294

Los resultados de este nuevo sorteo se pueden averiguar a través de canales oficiales.

Redacción Loterías
29 de diciembre de 2025, 6:22 p. m.
Resultado de la lotería Chontico del lunes 29 de diciembre de 2025
Miles de apostadores en Colombia volvieron a estar atentos al más reciente sorteo de la Lotería Chontico, que se llevó a cabo el lunes 29 de diciembre de 2025 y correspondió al número 8294. Como suele ocurrir, la expectativa creció apenas se conocieron los resultados.

El número ganador del premio principal fue el 0847, una cifra que rápidamente circuló entre los seguidores habituales del juego y causó comentarios entre quienes mantienen viva la esperanza de acertar.

Resultados del Chontico Día y Noche
A ese resultado se sumó la revelación de ‘La Quinta’, la balota adicional que complementa el sorteo y que en esta ocasión correspondió al número 0, un dato clave para muchos al momento de evaluar sus combinaciones.

A lo largo de los años, Chontico se ha posicionado como uno de los juegos de azar con mayor aceptación en el país. Su dinámica simple, junto a la realización diaria de dos sorteos (Chontico Día y Chontico Noche), ha logrado captar a un público diverso. Además, la posibilidad de elegir distintos montos y números sigue alimentando la ilusión colectiva de alcanzar el premio mayor.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 29 de diciembre de 2025

Premio mayor: 0847 - 0

  • Tres últimas cifras: 847
  • Dos últimas cifras: 47
  • Número completo: 0847
  • Última cifra:  0
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 29 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 30 de diciembre de 2025, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 28 de diciembre de 2025:  2777 - 6
  • 27 de diciembre de 2025:  9927 - 2
  • 26 de diciembre de 2025:  5682 - 6

Chontico Noche

  • 28 de diciembre de 2025: 5330 - 5
  • 27 de diciembre de 2025: 7875 - 5
  • 26 de diciembre de 2025: 8097 - 7

