El sorteo de una de las rifas más tradicionales de Colombia, la Lotería Chontico Día, culminó su edición del martes 2 de diciembre de 2025, revelando la combinación que podría transformar la vida de un afortunado apostador.

El número 2190 fue el seleccionado como el ganador en la jornada diurna del Chontico. En esta ocasión, la serie afortunada fue La Quinta número 1. Si sus números coinciden, tenga presente que la cuantía del premio mayor variará según el monto que haya invertido al comprar su billete o tiquete.

Los resultados de Chontico Día y Noche. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La lotería se consolida como uno de los juegos de azar de mayor predilección en el país. Cientos de miles de colombianos participan a diario, atraídos por la promesa de grandes fortunas y la sencillez de la mecánica.

Este juego ha ganado terreno constantemente gracias a la variedad de modalidades disponibles y a los significativos montos que pone en juego.

Ofreciendo a los jugadores dos oportunidades diarias para desafiar al destino (una en la mañana Chontico Día, y otra al caer la noche), este sorteo permite a los apostadores probar suerte con diferentes combinaciones y valores de apuesta, buscando maximizar sus opciones de conseguir ese codiciado premio.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo

Premio mayor: 2190

Tres últimas cifras: 190

Dos últimas cifras: 90

Número completo: 2190

Última cifra: 1

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo

Premio mayor: 1890-5

Tres últimas cifras: 890

Dos últimas cifras: 90

Número completo: 1890

Última cifra: 5

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el miércoles 3 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

1 de diciembre de 2025: 6960 - 5

30 de noviembre de 2025: 5817 - 1

29 de noviembre de 2025: 8230- 3

Chontico Noche