¿Es uno de los ganadores? Resultado de la lotería Chontico del martes 2 de diciembre de 2025 en el sorteo 8267

Se recomienda verificar los resultados únicamente en los canales oficiales.

Redacción Loterías
2 de diciembre de 2025, 8:19 p. m.
Resultado lotería Chontico día y noche del miércoles 27 de agosto de 2025
Resultados de la Lotería Chontico. | Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - YouTube: Resultados de Loterías y Chances en Colombia.

El sorteo de una de las rifas más tradicionales de Colombia, la Lotería Chontico Día, culminó su edición del martes 2 de diciembre de 2025, revelando la combinación que podría transformar la vida de un afortunado apostador.

El número 2190 fue el seleccionado como el ganador en la jornada diurna del Chontico. En esta ocasión, la serie afortunada fue La Quinta número 1. Si sus números coinciden, tenga presente que la cuantía del premio mayor variará según el monto que haya invertido al comprar su billete o tiquete.

Resultados del Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La lotería se consolida como uno de los juegos de azar de mayor predilección en el país. Cientos de miles de colombianos participan a diario, atraídos por la promesa de grandes fortunas y la sencillez de la mecánica.

Este juego ha ganado terreno constantemente gracias a la variedad de modalidades disponibles y a los significativos montos que pone en juego.

Ofreciendo a los jugadores dos oportunidades diarias para desafiar al destino (una en la mañana Chontico Día, y otra al caer la noche), este sorteo permite a los apostadores probar suerte con diferentes combinaciones y valores de apuesta, buscando maximizar sus opciones de conseguir ese codiciado premio.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo

Premio mayor: 2190

  • Tres últimas cifras: 190
  • Dos últimas cifras: 90
  • Número completo: 2190
  • Última cifra: 1
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MARTES 02 de Diciembre de 2025.

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo

Premio mayor: 1890-5

  • Tres últimas cifras: 890
  • Dos últimas cifras: 90
  • Número completo: 1890
  • Última cifra: 5
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MARTES 02 de Diciembre de 2025.

El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el miércoles 3 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 1 de diciembre de 2025: 6960 - 5
  • 30 de noviembre de 2025: 5817 - 1
  • 29 de noviembre de 2025: 8230- 3

Chontico Noche

  • 1 de diciembre de 2025: 1890 - 5
  • 30 de noviembre de 2025: 8962 - 2
  • 29 de noviembre de 2025: 8778 - 3

