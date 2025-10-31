Suscribirse

Loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultado de la lotería Chontico del viernes 31 de octubre de 2025

Las loterías en Colombia son vigiladas por Coljuegos para garantizar la total transparencia en los resultados.

Redacción Loterías
31 de octubre de 2025, 8:19 p. m.
Chontico Día y Noche
Chontico Día y Noche, resultados del último sorteo | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes 31 de octubre se celebró una nueva jornada del sorteo del Chontico, en sus dos modalidades habituales. La versión diurna tuvo lugar a la 1:00 de la tarde y reveló un número ganador de cuatro cifras, acompañado de la modalidad adicional conocida como “La Quinta”, diseñada para ofrecer más opciones de premio a los apostadores.

Quienes participaron en esta edición deben consultar cuidadosamente los resultados oficiales para confirmar si resultaron ganadores y, en ese caso, acercarse a los puntos autorizados para reclamar su dinero.

Resultados del Chontico Día y Noche
Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Es importante presentar el billete con el número jugado y el documento de identidad, requisitos indispensables para hacer efectivo el premio.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 31 de octubre de 2025

Premio mayor: 1258 - 5

  • Tres últimas cifras: 258
  • Dos últimas cifras: 58
  • Número completo: 1258
  • Última cifra: 5
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA VIERNES 31 de Octubre de 2025.

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 31 de octubre de 2025

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del VIERNES 31 de Octubre de 2025.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día sábado, primero de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 30 de octubre de 2025: 3691 - 9
  • 29 de octubre de 2025: 5718 - 2
  • 28 de octubre de 2025: 2599 - 4

Chontico Noche

  • 30 de octubre de 2025: 8081 - 5
  • 29 de octubre de 2025: 5131 - 3
  • 28 de octubre de 2025: 7079 - 7

