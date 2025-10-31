Loterías
¿Es uno de los ganadores? Resultado de la lotería Chontico del viernes 31 de octubre de 2025
Las loterías en Colombia son vigiladas por Coljuegos para garantizar la total transparencia en los resultados.
Este viernes 31 de octubre se celebró una nueva jornada del sorteo del Chontico, en sus dos modalidades habituales. La versión diurna tuvo lugar a la 1:00 de la tarde y reveló un número ganador de cuatro cifras, acompañado de la modalidad adicional conocida como “La Quinta”, diseñada para ofrecer más opciones de premio a los apostadores.
Quienes participaron en esta edición deben consultar cuidadosamente los resultados oficiales para confirmar si resultaron ganadores y, en ese caso, acercarse a los puntos autorizados para reclamar su dinero.
Es importante presentar el billete con el número jugado y el documento de identidad, requisitos indispensables para hacer efectivo el premio.
Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 31 de octubre de 2025
Premio mayor: 1258 - 5
- Tres últimas cifras: 258
- Dos últimas cifras: 58
- Número completo: 1258
- Última cifra: 5
Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 31 de octubre de 2025
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día sábado, primero de noviembre, en los horarios habituales.
Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 30 de octubre de 2025: 3691 - 9
- 29 de octubre de 2025: 5718 - 2
- 28 de octubre de 2025: 2599 - 4
Chontico Noche
- 30 de octubre de 2025: 8081 - 5
- 29 de octubre de 2025: 5131 - 3
- 28 de octubre de 2025: 7079 - 7