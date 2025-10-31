¿Es uno de los ganadores? Resultado de la lotería Chontico del viernes 31 de octubre de 2025

Este viernes 31 de octubre se celebró una nueva jornada del sorteo del Chontico, en sus dos modalidades habituales. La versión diurna tuvo lugar a la 1:00 de la tarde y reveló un número ganador de cuatro cifras, acompañado de la modalidad adicional conocida como “La Quinta”, diseñada para ofrecer más opciones de premio a los apostadores.

Quienes participaron en esta edición deben consultar cuidadosamente los resultados oficiales para confirmar si resultaron ganadores y, en ese caso, acercarse a los puntos autorizados para reclamar su dinero.

Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Es importante presentar el billete con el número jugado y el documento de identidad, requisitos indispensables para hacer efectivo el premio.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 31 de octubre de 2025

Premio mayor: 1258 - 5

Tres últimas cifras: 258

Dos últimas cifras: 58

Número completo: 1258

Última cifra: 5

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 31 de octubre de 2025

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día sábado, primero de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

30 de octubre de 2025: 3691 - 9

29 de octubre de 2025: 5718 - 2

28 de octubre de 2025: 2599 - 4

Chontico Noche