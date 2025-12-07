Suscribirse

Lotería

Este es el ganador del Baloto: acumulado millonario del sorteo del sábado 6 de diciembre

Consulte aquí los resultados más recientes del sorteo de la lotería Baloto.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de diciembre de 2025, 11:45 a. m.
Baloto entregó su gran acumulado de $29.000 millones.
El premio mayor del Baloto fue de 8800 millones de pesos | Foto: Montaje El País: Baloto/ 123RF

El sorteo del Baloto realizado este sábado, 6 de diciembre de 2025, dejó un nuevo millonario en Colombia. El acumulado de 8.800 millones de pesos del juego regular y el de 9.400 millones de la modalidad Baloto Revancha, fueron los principales atractivos del sorteo número 2588.

Resultados del sorteo del Baloto y Baloto Revancha

En el sorteo de este sábado, la combinación ganadora del Baloto fue:

  • Número: 12 - 32 - 36 - 42 - 43
  • Súper Balota: 13

Otorgando el premio mayor de 8.800 millones de pesos.

Baloto Revancha

Por su parte, en la modalidad Baloto Revancha, la combinación ganadora fue:

  • Número; 13 - 18 - 27 - 29 - 35
  • Súper Balota: 08

Acumulando un premio de 9.400 millones.

Este lunes 22 de septiembre, el Baloto ofreció su acumulado más reciente y la emoción de la Revancha, que suma otro atractivo a la apuesta.
El sorteo del Baloto de hoy presentó los números del acumulado millonario y la Súper Balota que aumenta las posibilidades de premio. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

Últimos 3 resultados de Baloto

Los resultados de los tres últimos sorteos del Baloto, incluyendo la Súper Balota, son:

  • 3 de diciembre de 2025: 11 - 15 - 16 - 19 - 40 - 09
  • 1 de diciembre de 2025: 11 - 24 - 25 - 26 - 43 - 07
  • 29 de noviembre de 2025: 04 - 17 - 28 - 32 - 43 - 06

Últimos 3 resultados de Baloto Revancha

  • 3 de diciembre de 2025: 07 - 16 - 30 - 37 - 39 - 02
  • 1 de diciembre de 2025: 07 - 26 - 30 - 37 - 39 - 03
  • 29 de noviembre de 2025: 04 - 17 - 28 - 33 - 43 - 03

