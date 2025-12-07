Lotería
Este es el ganador del Baloto: acumulado millonario del sorteo del sábado 6 de diciembre
Consulte aquí los resultados más recientes del sorteo de la lotería Baloto.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
El sorteo del Baloto realizado este sábado, 6 de diciembre de 2025, dejó un nuevo millonario en Colombia. El acumulado de 8.800 millones de pesos del juego regular y el de 9.400 millones de la modalidad Baloto Revancha, fueron los principales atractivos del sorteo número 2588.
Resultados del sorteo del Baloto y Baloto Revancha
En el sorteo de este sábado, la combinación ganadora del Baloto fue:
- Número: 12 - 32 - 36 - 42 - 43
- Súper Balota: 13
Otorgando el premio mayor de 8.800 millones de pesos.
Baloto Revancha
Por su parte, en la modalidad Baloto Revancha, la combinación ganadora fue:
- Número; 13 - 18 - 27 - 29 - 35
- Súper Balota: 08
Acumulando un premio de 9.400 millones.
Últimos 3 resultados de Baloto
Los resultados de los tres últimos sorteos del Baloto, incluyendo la Súper Balota, son:
- 3 de diciembre de 2025: 11 - 15 - 16 - 19 - 40 - 09
- 1 de diciembre de 2025: 11 - 24 - 25 - 26 - 43 - 07
- 29 de noviembre de 2025: 04 - 17 - 28 - 32 - 43 - 06
Últimos 3 resultados de Baloto Revancha
- 3 de diciembre de 2025: 07 - 16 - 30 - 37 - 39 - 02
- 1 de diciembre de 2025: 07 - 26 - 30 - 37 - 39 - 03
- 29 de noviembre de 2025: 04 - 17 - 28 - 33 - 43 - 03