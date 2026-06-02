Estos fueron los acumulados altos que se vivieron en los sorteos de las loterías Cruz Roja y del Huila del 2 de junio de 2026

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila realizaron sus más recientes sorteos este martes 2 de junio de 2026, donde fueron reveladores los números ganadores de una nueva jornada.

¿Hoy fue el día de suerte? Estos son los resultados de las loterías Cruz Roja y del Huila del 26 de mayo de 2026

Esta fecha tuvo un caso muy especial, sobre todo por la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, en donde el premio mayor del día de hoy fue $11.800.000.000 debido al bono de la banderita, que la entidad realiza en el marco de la conmemoración del Día de la Banderita.

Esta fecha busca recordar a aquellos voluntarios y funcionarios de la Cruz Roja, los cuales acompañan en colegios y empresas que recolectan fondos.

Por otro lado, la Lotería del Huila presentó su más reciente lotería con un premio mayor que alcanza los 2.000 millones de pesos colombianos.

Asimismo, la entidad recalcó que se está consolidando como la lotería de mayor crecimiento en el país, mostrando un incremento del 19,4% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año 2025.

Resultados del sorteo 3156 de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 2956 de la serie 302.

Estos fueron los últimos 3 sorteos de Lotería de la Cruz Roja

26 de mayo de 2026: Número ganador 1000 de la serie 133.

19 de mayo de 2026: Número ganador 6837 de la serie 187

12 de mayo de 2026: Número ganador 5966 de la serie 183

Resultado del sorteo 4758 de la Lotería del Huila

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja es el siguiente: 8520 de la serie 081.

Estos fueron los últimos 3 sorteos de Lotería del Huila