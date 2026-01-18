Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 18 de enero de 2026

La Antioqueñita se consolida como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor arraigo en Colombia. Este tradicional sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, continúa despertando el interés de miles de personas que confían en la fortuna con la esperanza de alcanzar atractivos premios.

Su modalidad ofrece dos momentos diarios para apostar: uno en horas de la mañana y otro en la tarde, lo que amplía las posibilidades de participación y de acierto para los jugadores.

En el sorteo de La Antioqueñita Día correspondiente a este domingo, 18 de enero, el número favorecido fue el xxx, junto con la balota ‘La Quinta’ número xx.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Día

Número ganador: 1913

Quinta balota: 5

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde, cuyo sorteo se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del más reciente sorteo de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 17 de enero de 2026: 1433 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 16 de enero de 2026: 8667 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 15 de enero de 2026: 2831 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde