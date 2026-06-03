¿Fue su día de suerte? Consulte los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 3 de junio de 2026

La Antioqueñita se ha logrado consolidar como uno de los juegos de azar más populares de Colombia, ofreciendo a sus apostadores dos oportunidades diarias para ganar millonarios premios.

Estos fueron los acumulados altos que se vivieron en los sorteos de las loterías Cruz Roja y del Huila del 2 de junio de 2026

Estos sorteos se han convertido en una alternativa para quienes sueñan con ganar una significativa suma de dinero y darle un giro a su vida con el beneficio.

Tal como lo sugiere su nombre, este juego es uno de los más representativos del departamento de Antioquia y cada día atrae a miles de personas que confían en la suerte para lograr el objetivo de obtener el gran premio.

En el sorteo de este miércoles, 3 de junio de 2026, la versión de La Antioqueñita Día, el número ganador fue 8337, acompañado por la balota denominada como La Quinta, número 2.

Resultados del sorteo 6537 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 8337

Quinta balota: 2

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta edición se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6538 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Súper Astro Luna: conozca el número y signo ganador del sorteo de este martes 2 de junio

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 2 de junio de 2026: 5535 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 1 de junio de 2026: 8103 – Quinta balota: 9

– Quinta balota: Sorteo del 31 de mayo de 2026: 9196 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 2 de junio de 2026: 2141 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 1 de junio de 2026: 9387 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 31 de mayo de 2026: 8216 – Quinta balota: 7

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo el jueves, 4 de junio de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.