Este sábado, 20 de diciembre del 2025, a las 4 de la tarde, jugó el sorteo 5315 de la lotería Super Astro Sol.

El número ganador es: 1692

Los últimos tres dígitos: 692

Los últimos dos dígitos: 16

Y el signo zodiacal ganador es: Libra

Miles de colombianos prueban su suerte con la esperanza de ganar millones de pesos, siempre que logren acertar la cifra completa y en el orden exacto en que salen las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Se trata de una de las loterías más populares del país, en la que el premio mayor puede ascender a varios millones de pesos. Para participar, el jugador debe adquirir un tiquete con un valor de apuesta que va desde los 500 hasta los 10.000 pesos. Posteriormente, selecciona cuatro números entre el 0 y el 9, además de escoger su signo zodiacal de la suerte.

Resultados del Super Astro Sol Foto: Getty Images

Una vez realizado el sorteo, el monto apostado se multiplica por 42.000, cifra que corresponde al premio mayor para quien acierte tanto el número completo como el signo.

No obstante, este juego de azar también contempla otros premios. Quien acierte los tres últimos dígitos y el signo recibirá lo apostado multiplicado por mil, mientras que acertar las dos últimas cifras junto al signo permite ganar cien veces el valor de la apuesta.

Resultados de los últimos tres sorteos:

Viernes 19 de diciembre

El número ganador es: 5465

Los últimos tres dígitos: 465

Los últimos dos dígitos: 65

Y el signo zodiacal ganador es: Piscis

Jueves 18 de diciembre

El número ganador es: 4055

Los últimos tres dígitos: 055

Los últimos dos dígitos: 55

Y el signo zodiacal ganador es: Cáncer

Miércoles 17 de diciembre