¿Ganó? Consulte los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de octubre

Los jugadores que participaron este jueves 8 de octubre de 2026 en los diferentes sorteos de chance en Colombia podrán consultar en esta nota los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, una vez sean anunciados oficialmente.

Durante la jornada se realizan varias ediciones de estos juegos, por lo que los resultados se conocen de manera progresiva. Quienes realizaron una apuesta deben revisar con atención las cifras correspondientes al sorteo en el que participaron y compararlas con las registradas en su tiquete.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de octubre

A continuación, se podrán consultar los números ganadores de los sorteos realizados durante este jueves:

El Dorado Mañana

Número ganador: 0359.

Quinta cifra: 1.

El Dorado Tarde

Número ganador: pendiente .

. Quinta cifra: pendiente.

El Paisita Día

Número ganador: pendiente.

Quinta cifra: pendiente.

El Paisita Noche

Número ganador: pendiente .

. Quinta cifra: pendiente.

La Caribeña Día

Número ganador: pendiente .

. Quinta cifra: pendiente.

La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente .

. Quinta cifra: pendiente.

Los resultados se actualizan a medida que se llevan a cabo los respectivos sorteos. Por ello, es recomendable consultar nuevamente la información después de cada horario establecido para conocer las cifras correspondientes.

Si alguno de los números coincide con la combinación de su apuesta, el jugador debe conservar el tiquete o comprobante y verificar el resultado mediante los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite para reclamar un eventual premio.