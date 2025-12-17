Loterías

¿Ganó el gran premio? Resultados de la lotería Chontico del miércoles 17 de diciembre

Los resultados se deben consultar a través de canales oficiales.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

17 de diciembre de 2025, 6:42 p. m.
Resultados del Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Con dos sorteos cada día, conocidos como Chontico Día y Chontico Noche, la Lotería Chontico se ha ganado un lugar destacado entre los juegos de azar más reconocidos de Colombia.

La posibilidad de participar en distintos horarios, elegir variadas combinaciones y apostar diferentes valores, ha sido clave para atraer a miles de jugadores en busca del premio mayor.

En el sorteo más reciente, llevado a cabo el miércoles 17 de diciembre de 2025, el número ganador fue el 7482, una combinación que podría representar un giro radical en la vida de algún afortunado participante.

A este resultado se añadió ‘La Quinta’, la balota adicional que amplía las oportunidades de premio y que en esta ocasión correspondió al número 6.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 17 de diciembre de 2025

Premio mayor: 7482 - 6

  • Tres últimas cifras: 482
  • Dos últimas cifras: 82
  • Número completo: 7482
  • Última cifra:  6
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 17 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente
¿Cómo jugar la lotería Chontico?

La dinámica de juego de esta lotería es muy sencilla. El apostador solo debe adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras, las cuales pueden ser seleccionadas de manera personalizada o generadas aleatoriamente por la máquina expendedora de billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro balotas de una tómbola que contiene los números del 0 al 9, y el orden en el que salen es determinante para establecer las distintas categorías de premios.

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugarán el día jueves 18 de diciembre de 2025, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de la lotería Chontico, a continuación podrá encontrarlos.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 16 de diciembre de 2025:  9146 - 1
  • 15 de diciembre de 2025:  2080 - 3
  • 14 de diciembre de 2025: 9220 - 0

Chontico Noche

  • 16 de diciembre de 2025: 1230 - 2
  • 15 de diciembre de 2025: 6742 - 0
  • 14 de diciembre de 2025: 4490 - 4

