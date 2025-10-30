Suscribirse

¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del jueves, 30 de octubre

Estas son las cifras y los números que resultaron ganadores en el último sorteo.

Redacción Loterías
31 de octubre de 2025, 3:55 a. m.
Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.
La jornada dominical cerró con el sorteo del Super Astro Luna del 7 de septiembre, donde se conoció la fórmula que definió a los afortunados de la noche. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Super Astro

En la noche del jueves, 30 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 7924 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 8838, con el signo Aries.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Jueves 30 de Octubre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 29 de octubre de 2025: número 3461, con el signo Géminis.
  • Sorteo del 28 de octubre de 2025: número 2691, con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 27 de octubre de 2025: número 5534, con el signo Acuario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 31 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

Contexto: Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 29 de octubre de 2025
  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

