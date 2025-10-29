Suscribirse

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 29 de octubre de 2025

En esta dinámica, cada participante elige un número compuesto por cuatro cifras y un signo del zodiaco.

Redacción Loterías
30 de octubre de 2025, 3:58 a. m.
Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.
El sorteo del 18 de octubre del Super Astro Luna presentó la cifra y el signo correspondientes al premio mayor. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Super Astro

En la noche del miércoles, 29 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 7923 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 3461, con el signo Géminis.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Miercoles 29 de Octubre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 28 de octubre de 2025: número 2691, con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 27 de octubre de 2025: número 5534, con el signo Acuario.
  • Sorteo del 26 de octubre de 2025: número 1852, con el signo Capricornio.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 30 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

Contexto: ¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del domingo 26 de octubre
  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

