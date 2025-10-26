Loterías
¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del domingo 26 de octubre
Verifique aquí si acertó a los números.
Los juegos de azar son dinámicas que cada vez han tomado más popularidad en Colombia, dados los numerosos y millonarios premios que ofrecen, además de las alternativas para jugar.
Hoy domingo, 26 de octubre, se jugó un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Luna. En este juego de azar, son varias las personas que ponen a prueba su suerte para poder llevarse millones de pesos, en caso de acertar a la cifra jugada en las balotas, junto con el signo zodiacal.
- Números ganadores: 1 - 8 - 5 - 2
- Últimas tres cifras: 8 - 5 - 2
- Últimas dos cifras: 5 - 2
- Signo zodiacal ganador es: Capricornio
Tenga en cuenta que para jugar este sorteo popular, los jugadores deben llevar a cabo los siguientes pasos:
- El primero es adquirir una boleta en los puntos de venta oficiales.
- Allí deberán hacer la apuesta deseada, que va desde 500 hasta 10.000 pesos
- Posteriormente tendrán que elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañarán con la selección de un signo zodiacal, de acuerdo con las reglas de la lotería que radican en la página oficial.
¿Cómo ganar?
Tenga en cuenta que la persona debe adivinar la cifra completa en orden de izquierda a derecha. Si desea aumentar las posibilidades de ganar, puede elegir todos los signos zodiacales. En caso de que resulte un jugador victorioso, este se llevará el total apostado multiplicado por 42.000.
Usted podrá realizar su apuesta desde $500 y hasta por un valor máximo de $10.000. Podrá hacer hasta cuatro apuestas por tiquetes. Si quiere incrementar las probabilidades de ganar, puede realizar tu apuesta con un número de cuatro (4) cifras y los doce (12) signos zodiacales.
Para reclamar el premio deberá presentar el tiquete diligenciado correctamente, además del documento de identidad original. Entre los documentos válidos son cédula de ciudadanía colombiana, cédula de extranjería, pasaporte vigente, carné diplomático y PPT.