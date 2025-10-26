Suscribirse

Loterías

¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del domingo 26 de octubre

Verifique aquí si acertó a los números.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 1:47 a. m.
Juegos de azar
Super Astro Luna. Este fue el último sorteo. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Los juegos de azar son dinámicas que cada vez han tomado más popularidad en Colombia, dados los numerosos y millonarios premios que ofrecen, además de las alternativas para jugar.

Hoy domingo, 26 de octubre, se jugó un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Luna. En este juego de azar, son varias las personas que ponen a prueba su suerte para poder llevarse millones de pesos, en caso de acertar a la cifra jugada en las balotas, junto con el signo zodiacal.

Super Astro Luna de 11 de octubre.
Super Astro Luna del 26 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co
  • Números ganadores: 1 - 8 - 5 - 2
  • Últimas tres cifras: 8 - 5 - 2
  • Últimas dos cifras: 5 - 2
  • Signo zodiacal ganador es: Capricornio
Contexto: Apostadores de El Sinuano Día y Noche, estos son los números ganadores hoy, 26 de octubre

Tenga en cuenta que para jugar este sorteo popular, los jugadores deben llevar a cabo los siguientes pasos:

  • El primero es adquirir una boleta en los puntos de venta oficiales.
  • Allí deberán hacer la apuesta deseada, que va desde 500 hasta 10.000 pesos
  • Posteriormente tendrán que elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañarán con la selección de un signo zodiacal, de acuerdo con las reglas de la lotería que radican en la página oficial.
Estos son los resultados del Super Astro Luna.
Estos son los resultados del Super Astro Luna. | Foto: Tomada de Super Astro / Montaje Semana

¿Cómo ganar?

Tenga en cuenta que la persona debe adivinar la cifra completa en orden de izquierda a derecha. Si desea aumentar las posibilidades de ganar, puede elegir todos los signos zodiacales. En caso de que resulte un jugador victorioso, este se llevará el total apostado multiplicado por 42.000.

Contexto: Loterías de hoy, 26 de octubre: consulte los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Usted podrá realizar su apuesta desde $500 y hasta por un valor máximo de $10.000. Podrá hacer hasta cuatro apuestas por tiquetes. Si quiere incrementar las probabilidades de ganar, puede realizar tu apuesta con un número de cuatro (4) cifras y los doce (12) signos zodiacales.

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.
La jornada dominical cerró con el sorteo del Super Astro Luna del 26 de octubre, donde se conoció la fórmula que definió a los afortunados de la noche. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Super Astro

Para reclamar el premio deberá presentar el tiquete diligenciado correctamente, además del documento de identidad original. Entre los documentos válidos son cédula de ciudadanía colombiana, cédula de extranjería, pasaporte vigente, carné diplomático y PPT.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ destapó escalofriante experiencia paranormal: “La amenaza había sido para todos”

2. Armando Benedetti lanza mensaje: “Gusten o no gusten de nosotros”

3. Presidente Petro estalla contra senador de EE. UU. que habló de posible ataque en Colombia: “No lo intenten”

4. Tabla de posiciones de Liga BetPlay se movió: así quedó tras el Nacional vs. Medellín de la fecha 17

5. Carolina Corcho aceptó triunfo de Iván Cepeda y recordó que el segundo en la consulta del Pacto debe encabezar la lista al Senado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro LunaLoterías

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.