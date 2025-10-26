¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del domingo 26 de octubre

Los juegos de azar son dinámicas que cada vez han tomado más popularidad en Colombia, dados los numerosos y millonarios premios que ofrecen, además de las alternativas para jugar.

Hoy domingo, 26 de octubre, se jugó un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Luna. En este juego de azar, son varias las personas que ponen a prueba su suerte para poder llevarse millones de pesos, en caso de acertar a la cifra jugada en las balotas, junto con el signo zodiacal.

Super Astro Luna del 26 de octubre.

Números ganadores: 1 - 8 - 5 - 2

Últimas tres cifras: 8 - 5 - 2

Últimas dos cifras: 5 - 2

Signo zodiacal ganador es: Capricornio

Tenga en cuenta que para jugar este sorteo popular, los jugadores deben llevar a cabo los siguientes pasos:

El primero es adquirir una boleta en los puntos de venta oficiales.

Allí deberán hacer la apuesta deseada, que va desde 500 hasta 10.000 pesos

Posteriormente tendrán que elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañarán con la selección de un signo zodiacal, de acuerdo con las reglas de la lotería que radican en la página oficial.

Estos son los resultados del Super Astro Luna.

¿Cómo ganar?

Tenga en cuenta que la persona debe adivinar la cifra completa en orden de izquierda a derecha. Si desea aumentar las posibilidades de ganar, puede elegir todos los signos zodiacales. En caso de que resulte un jugador victorioso, este se llevará el total apostado multiplicado por 42.000.

Usted podrá realizar su apuesta desde $500 y hasta por un valor máximo de $10.000. Podrá hacer hasta cuatro apuestas por tiquetes. Si quiere incrementar las probabilidades de ganar, puede realizar tu apuesta con un número de cuatro (4) cifras y los doce (12) signos zodiacales.

La jornada dominical cerró con el sorteo del Super Astro Luna del 26 de octubre.