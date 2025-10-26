Suscribirse

Loterías

Loterías de hoy, 26 de octubre: consulte los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Nuevos sorteos se jugaron y los resultados le dieron, posiblemente, la victoria a algún afortunado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
26 de octubre de 2025, 7:40 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Coljuegos, la entidad encargada de vigilar y regular los juegos de azar en Colombia, asegura que todos los sorteos de loterías y chances se desarrollen bajo estrictos estándares de transparencia, garantizando confianza y legalidad en cada resultado.

Contexto: ¿Ganó la lotería hoy?: Resultados de Chontico Día y Noche del domingo 26 de octubre

En el país, las rifas y sorteos se realizan diariamente, incluso durante los fines de semana, aunque los horarios pueden variar dependiendo de la región y la modalidad del juego.

Entre los más populares se destacan El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, reconocidos por los atractivos premios que entregan a sus participantes.

Asimismo, muchas de estas loterías incluyen la opción de La Quinta, una balota adicional que complementa las cuatro cifras principales y brinda mayores oportunidades de ganar.

La jornada del domingo 26 de octubre arrancó con La Paisita Día, la cual jugó a las 2:00 p.m.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 8775
  • La Quinta: 1
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 DOMINGO 26 de Octubre 2025

El Paisita Noche

  • Premio mayor:

Seguida por la Caribeña Día, que arrojó su resultado ganador a las 2:30 p.m.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 2606
  • La Quinta: 7
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del DOMINGO 26 de Octubre de 2025.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor:
  • La Quinta:

Por último, el día domingo cerró con el Dorado Noche, la cual tiene el sorteo a las 7:30 p.m., revelando a los felices ganadores del reciente juego.

El Dorado Noche:

  • Premio mayor:
  • La Quinta:

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pacto Histórico solicitó ampliar una hora más el cierre de las urnas: Registraduría Nacional respondió qué pasará después de las 4:00 p.m.

2. En video, el golazo olímpico en el Bournemouth vs. Nottingham por Premier League: Toda una pintura

3. Cuidado con su perro: estos son los alimentos retirados del mercado por una bacteria potencialmente mortal en EE. UU.

4. Él es Nicolás Arrieta, aspirante a ‘La casa de los famosos 2026′; afirmó estar en quiebra y dio detalles

5. El dulce antojo que le costó un diente a Ana del Castillo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Caribeña NocheLoterías Colombia hoyResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.