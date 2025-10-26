Loterías
Loterías de hoy, 26 de octubre: consulte los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña
Nuevos sorteos se jugaron y los resultados le dieron, posiblemente, la victoria a algún afortunado.
Coljuegos, la entidad encargada de vigilar y regular los juegos de azar en Colombia, asegura que todos los sorteos de loterías y chances se desarrollen bajo estrictos estándares de transparencia, garantizando confianza y legalidad en cada resultado.
En el país, las rifas y sorteos se realizan diariamente, incluso durante los fines de semana, aunque los horarios pueden variar dependiendo de la región y la modalidad del juego.
Entre los más populares se destacan El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, reconocidos por los atractivos premios que entregan a sus participantes.
Asimismo, muchas de estas loterías incluyen la opción de La Quinta, una balota adicional que complementa las cuatro cifras principales y brinda mayores oportunidades de ganar.
La jornada del domingo 26 de octubre arrancó con La Paisita Día, la cual jugó a las 2:00 p.m.
El Paisita Día
- Premio mayor: 8775
- La Quinta: 1
El Paisita Noche
- Premio mayor:
Seguida por la Caribeña Día, que arrojó su resultado ganador a las 2:30 p.m.
La Caribeña Día
- Premio mayor: 2606
- La Quinta: 7
La Caribeña Noche
- Premio mayor:
- La Quinta:
Por último, el día domingo cerró con el Dorado Noche, la cual tiene el sorteo a las 7:30 p.m., revelando a los felices ganadores del reciente juego.
El Dorado Noche:
- Premio mayor:
- La Quinta: