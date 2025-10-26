Loterías de hoy, 26 de octubre: consulte los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Coljuegos, la entidad encargada de vigilar y regular los juegos de azar en Colombia, asegura que todos los sorteos de loterías y chances se desarrollen bajo estrictos estándares de transparencia, garantizando confianza y legalidad en cada resultado.

En el país, las rifas y sorteos se realizan diariamente, incluso durante los fines de semana, aunque los horarios pueden variar dependiendo de la región y la modalidad del juego.

Entre los más populares se destacan El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, reconocidos por los atractivos premios que entregan a sus participantes.

Asimismo, muchas de estas loterías incluyen la opción de La Quinta, una balota adicional que complementa las cuatro cifras principales y brinda mayores oportunidades de ganar.

La jornada del domingo 26 de octubre arrancó con La Paisita Día, la cual jugó a las 2:00 p.m.

El Paisita Día

Premio mayor: 8775

La Quinta: 1

El Paisita Noche

Premio mayor:

Seguida por la Caribeña Día, que arrojó su resultado ganador a las 2:30 p.m.

La Caribeña Día

Premio mayor: 2606

La Quinta: 7

La Caribeña Noche

Premio mayor:

La Quinta:

Por último, el día domingo cerró con el Dorado Noche, la cual tiene el sorteo a las 7:30 p.m., revelando a los felices ganadores del reciente juego.

El Dorado Noche: