¿Ganó hoy? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este jueves, 30 de octubre de 2025

El jueves 30 de octubre de 2025 se celebró el sorteo número 8234 de la Lotería Chontico Día, uno de los juegos de azar más reconocidos y tradicionales en Colombia.

Esta lotería, que cuenta con dos ediciones diarias (una en la mañana y otra en la noche), brinda a sus jugadores más oportunidades de ganar al permitirles participar en ambos horarios.

En esta jornada, la suerte favoreció al número 3691, acompañado de La Quinta, cuyo resultado fue el 9. Los apostadores que hayan acertado deben recordar que el monto del premio depende tanto de la cantidad de cifras correctas como del valor que hayan invertido en su billete.

Chontico Día y Noche | Foto: Montaje SEMANA con foto de Getty Images

Cada combinación ganadora puede representar distintas sumas, según las reglas del sorteo.

Participar en Chontico Día es sencillo: los jugadores compran un billete con una serie de cuatro dígitos, que pueden elegir personalmente o dejar que el sistema genere al azar.

Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene cifras del 0 al 9, y el orden en que aparecen es clave para determinar a los ganadores y la cuantía de los premios.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 29 de octubre de 2025

Premio mayor: 3691 - 9

Tres últimas cifras: 691

Dos últimas cifras: 91

Número completo: 3691

Última cifra: 9

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 29 de octubre de 2025

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día viernes, 31 de octubre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

29 de octubre de 2025: 5718 - 2

28 de octubre de 2025: 2599 - 4

27 de octubre de 2025: 8101- 8

Chontico Noche