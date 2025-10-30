Loterías
¿Ganó hoy? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este jueves, 30 de octubre de 2025
Los resultados oficiales de la Lotería Chontico y de todos los juegos de azar en Colombia deben verificarse siempre a través de los canales autorizados.
El jueves 30 de octubre de 2025 se celebró el sorteo número 8234 de la Lotería Chontico Día, uno de los juegos de azar más reconocidos y tradicionales en Colombia.
Esta lotería, que cuenta con dos ediciones diarias (una en la mañana y otra en la noche), brinda a sus jugadores más oportunidades de ganar al permitirles participar en ambos horarios.
En esta jornada, la suerte favoreció al número 3691, acompañado de La Quinta, cuyo resultado fue el 9. Los apostadores que hayan acertado deben recordar que el monto del premio depende tanto de la cantidad de cifras correctas como del valor que hayan invertido en su billete.
Cada combinación ganadora puede representar distintas sumas, según las reglas del sorteo.
Participar en Chontico Día es sencillo: los jugadores compran un billete con una serie de cuatro dígitos, que pueden elegir personalmente o dejar que el sistema genere al azar.
Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene cifras del 0 al 9, y el orden en que aparecen es clave para determinar a los ganadores y la cuantía de los premios.
Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 29 de octubre de 2025
Premio mayor: 3691 - 9
- Tres últimas cifras: 691
- Dos últimas cifras: 91
- Número completo: 3691
- Última cifra: 9
Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 29 de octubre de 2025
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día viernes, 31 de octubre, en los horarios habituales.
Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 29 de octubre de 2025: 5718 - 2
- 28 de octubre de 2025: 2599 - 4
- 27 de octubre de 2025: 8101- 8
Chontico Noche
- 29 de octubre de 2025: 51331 - 3
- 28 de octubre de 2025: 7079 - 7
- 27 de octubre de 2025: 4012- 9