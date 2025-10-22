¿Ganó hoy? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este miércoles, 22 de octubre de 2025

La lotería Chontico es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, debido a la emocionante oportunidad que representa para sus jugadores de ganar millonarios premios.

Para este miércoles, 22 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 8226, dando como resultado la cifra ganadora 6876, junto a la balota denominada como “La Quinta” número 8.

Este es el resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 22 de octubre de 2025

Premio mayor: 6876 - 8

Tres últimas cifras: 876

Dos últimas cifras: 76

Número completo: 6876

Última cifra: 8

Recuerde que la dinámica de esta lotería es bastante sencilla. Para participar, solo es necesario adquirir un billete con una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que sean asignadas de forma aleatoria por la máquina expendedora.

Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene del 0 al 9. El orden de los números extraídos es clave para determinar los ganadores y el premio que reciben.

Este es el resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 22 de octubre de 2025

Premio mayor:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Número completo:

Última cifra:

Próximo sorteo del Chontico y resultados de los tres últimos sorteos

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el jueves 23 de octubre, en los horarios habituales.

Chontico Día

Martes 21 de octubre de 2025 - 8243. La Quinta: 9

Lunes 20 de octubre de 2025 - 5265. La Quinta: 6

Domingo 19 de octubre de 2025 - 0559. La Quinta: 6

Chontico Noche

Martes 21 de octubre de 2025 - 9065. La Quinta: 4

Lunes 20 de octubre de 2025 - 2916. La Quinta: 5

Domingo 19 de octubre de 2025 - 3903. La Quinta: 0

Plan de premios del Chontico

El esquema de premiación de la Lotería Chontico varía según el número de cifras acertadas: