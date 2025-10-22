Loterías
¿Ganó hoy? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este miércoles, 22 de octubre de 2025
Esta lotería se ha convertido en una de las preferidas por los colombianos para apostarle a la suerte y ganar millonarios premios.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La lotería Chontico es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, debido a la emocionante oportunidad que representa para sus jugadores de ganar millonarios premios.
Para este miércoles, 22 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 8226, dando como resultado la cifra ganadora 6876, junto a la balota denominada como “La Quinta” número 8.
Este es el resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 22 de octubre de 2025
Premio mayor: 6876 - 8
- Tres últimas cifras: 876
- Dos últimas cifras: 76
- Número completo: 6876
- Última cifra: 8
Recuerde que la dinámica de esta lotería es bastante sencilla. Para participar, solo es necesario adquirir un billete con una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que sean asignadas de forma aleatoria por la máquina expendedora.
Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene del 0 al 9. El orden de los números extraídos es clave para determinar los ganadores y el premio que reciben.
Este es el resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 22 de octubre de 2025
Premio mayor:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Número completo:
- Última cifra:
Próximo sorteo del Chontico y resultados de los tres últimos sorteos
El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el jueves 23 de octubre, en los horarios habituales.
Chontico Día
- Martes 21 de octubre de 2025 - 8243. La Quinta: 9
- Lunes 20 de octubre de 2025 - 5265. La Quinta: 6
- Domingo 19 de octubre de 2025 - 0559. La Quinta: 6
Chontico Noche
- Martes 21 de octubre de 2025 - 9065. La Quinta: 4
- Lunes 20 de octubre de 2025 - 2916. La Quinta: 5
- Domingo 19 de octubre de 2025 - 3903. La Quinta: 0
Plan de premios del Chontico
El esquema de premiación de la Lotería Chontico varía según el número de cifras acertadas:
- Si es jugador acierta las cuatro cifras exactas multiplica su apuesta por 4.500 veces.
- Con tres cifras correctas, el premio equivale a 400 veces lo apostado.
- Si se aciertan dos cifras, el jugador recibe 50 veces el valor invertido.
- Y quienes coincidan con una sola cifra recuperan cinco veces su apuesta.