Suscribirse

Loterías

¿Ganó hoy? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este miércoles, 22 de octubre de 2025

Esta lotería se ha convertido en una de las preferidas por los colombianos para apostarle a la suerte y ganar millonarios premios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
22 de octubre de 2025, 7:35 p. m.
Chontico Día y Noche
Resultados hoy de Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La lotería Chontico es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, debido a la emocionante oportunidad que representa para sus jugadores de ganar millonarios premios.

Para este miércoles, 22 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 8226, dando como resultado la cifra ganadora 6876, junto a la balota denominada como “La Quinta” número 8.

Este es el resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 22 de octubre de 2025

Premio mayor: 6876 - 8

  • Tres últimas cifras: 876
  • Dos últimas cifras: 76
  • Número completo: 6876
  • Última cifra: 8
Resultado EL CHONTICO DIA Miercoles 22 de Octubre de 2025

Recuerde que la dinámica de esta lotería es bastante sencilla. Para participar, solo es necesario adquirir un billete con una serie de cuatro cifras, las cuales puede elegir personalmente o dejar que sean asignadas de forma aleatoria por la máquina expendedora.

Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola que contiene del 0 al 9. El orden de los números extraídos es clave para determinar los ganadores y el premio que reciben.

Este es el resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 22 de octubre de 2025

Premio mayor:

  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Número completo:
  • Última cifra:

Próximo sorteo del Chontico y resultados de los tres últimos sorteos

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el jueves 23 de octubre, en los horarios habituales.

Chontico Día

  • Martes 21 de octubre de 2025 - 8243. La Quinta: 9
  • Lunes 20 de octubre de 2025 - 5265. La Quinta: 6
  • Domingo 19 de octubre de 2025 - 0559. La Quinta: 6

Chontico Noche

  • Martes 21 de octubre de 2025 - 9065. La Quinta: 4
  • Lunes 20 de octubre de 2025 - 2916. La Quinta: 5
  • Domingo 19 de octubre de 2025 - 3903. La Quinta: 0

Plan de premios del Chontico

El esquema de premiación de la Lotería Chontico varía según el número de cifras acertadas:

  • Si es jugador acierta las cuatro cifras exactas multiplica su apuesta por 4.500 veces.
  • Con tres cifras correctas, el premio equivale a 400 veces lo apostado.
  • Si se aciertan dos cifras, el jugador recibe 50 veces el valor invertido.
  • Y quienes coincidan con una sola cifra recuperan cinco veces su apuesta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En homenaje y reconocimiento al legado de Isaac Gilinski Sragowicz, la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad Icesi llevará su nombre

2. “Fue el M-19”: Mauricio Gaona reconstruye el asesinato de su padre, el magistrado Manuel Gaona, en la toma del Palacio de Justicia

3. Estados Unidos actualiza pasaporte para niños: los nuevos requisitos que los padres deben conocer

4. Cayeron en Cali los reyes de las estafas en línea: fingían vender motos y engañaron a cientos en todo el país

5. Así será el nuevo megaproyecto de infraestructura vial de la calle 13, el más ambicioso del occidente de Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoychonticoChontico DíaChontico Noche

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.