Loterías
Chontico Día y noche: conozca los números y si fue el ganador de la lotería este martes 21 de octubre
Los resultados oficiales de la Lotería Chontico y de todos los juegos de azar en Colombia deben verificarse siempre a través de los canales autorizados.
El entusiasmo por alcanzar la fortuna sigue moviendo a miles de colombianos a participar en rifas y sorteos, un fenómeno que ha tenido un notable crecimiento en los últimos años. Entre los juegos más populares se encuentra la Lotería Chontico, con sus dos modalidades —Chontico Día y Chontico Noche— que semana a semana despiertan la ilusión de los apostadores.
El pasado martes 21 de octubre se realizó el sorteo número 8.224, una nueva oportunidad para quienes soñaban con cambiar su suerte. El número ganador fue 5265, con la serie 6.
Resultado del sorteo Chontico Día del 21 de octubre
- Premio mayor: 8243-9
- Tres últimas cifras: 243
- Dos últimas cifras: 43
- Número completo: 8243
- Última cifra: 9
Próximo sorteo del Chontico
El siguiente sorteo de la Lotería Chontico se llevará a cabo el miércoles 22 de octubre, en los horarios habituales.
Plan de premios del Chontico
El esquema de premiación depende del número de cifras acertadas:
- Quien acierta las cuatro cifras exactas multiplica su apuesta por 4.500 veces.
- Con tres cifras correctas, el premio equivale a 400 veces lo apostado.
- Si se aciertan dos cifras, el jugador recibe 50 veces el valor invertido.
- Y quienes coincidan con una sola cifra recuperan cinco veces su apuesta.
Gracias a este sistema, la Lotería Chontico se mantiene entre las preferidas del público colombiano, alimentando cada semana la emoción y la esperanza de miles de jugadores en todo el país.
Resultado del sorteo Chontico Noche del 21 de octubre
- Premio mayor: 9065-2
- Tres últimas cifras: 065
- Dos últimas cifras: 65
- Número completo: 9065
- Última cifra: 2
Últimos 3 resultados de la lotería Chontico
Últimos resultados del Chontico Día
- 20 de octubre de 2025: 5265 – 6
- 19 de octubre de 2025: 0559 - 6
- 18 de octubre de 2025: 0950 - 1
Últimos resultados del Chontico Noche
- 20 de octubre de 2025: 2916-5
- 19 de octubre de 2025: 4625 - 1
- 18 de octubre de 2025: 0502 - 7