Suscribirse

Loterías

¿Ganó hoy? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este viernes, 7 de noviembre de 2025

Los resultados oficiales de la Lotería Chontico y de todos los juegos de azar en Colombia deben verificarse siempre a través de los canales autorizados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
7 de noviembre de 2025, 6:17 p. m.
Chontico Día y Noche
Resultado Chontico Día y Noche del día de hoy. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes 7 de noviembre de 2025 se celebró el sorteo número 8242 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más populares y con mayor trayectoria en Colombia.

El juego, que cuenta con dos emisiones diarias (una en la mañana y otra en la noche), brinda a sus participantes más posibilidades de ganar al permitir diferentes combinaciones y montos de apuesta.

En esta edición, el número 1578 fue el favorecido, acompañado por la serie La Quinta número 2. Los ganadores deben recordar que el valor del premio depende tanto de las cifras acertadas como del dinero invertido en el billete.

Resultados del Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8242

Premio mayor: 1578.

  • Tres últimas cifras: 578.
  • Dos últimas cifras: 78.
  • Número completo: 1578.
  • Última cifra: 2.
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA VIERNES 07 de Noviembre de 2025.

Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo 8242

Premio mayor: 9361 - 4.

  • Tres últimas cifras: 361.
  • Dos últimas cifras: 61.
  • Número completo: 9361.
  • Última cifra: 4.
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del VIERNES 07 de Noviembre de 2025.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día sábado, 8 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 6 de noviembre de 2025: 0395 - 1
  • 5 de noviembre de 2025: 0511 - 1
  • 4 de noviembre de 2025: 4137 - 9

Chontico Noche

  • 6 de noviembre de 2025: 8780 - 1
  • 5 de noviembre de 2025: 6830 - 6
  • 4 de noviembre de 2025: 2107- 7

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El detalle que marca la negociación entre César Farías y Santa Fe: desacuerdo salió a la luz

2. Walter Mercado: Números para ganar la lotería el sábado, 8 de noviembre, cifras para los 12 signos

3. Aprueban ley en Florida que restringe la compra de viviendas a extranjeros de siete países: estos son los latinoamericanos afectados

4. Este es el personaje que no soportan en Millonarios tras no ganarle a Envigado: “Le quedó grande el puesto”

5. Hernán Torres anuncia primera medida tras fracaso de Millonarios en liga: esto va a pasar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaschonticoColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.