Loterías
¿Ganó? Revise aquí los números del 18 de diciembre en El Dorado, El Paisita y La Caribeña
Estas loterías, que se juegan a diario, destacan por su accesibilidad, rapidez y amplia cobertura.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
18 de diciembre de 2025, 5:07 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de diciembre Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento