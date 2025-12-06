Suscribirse

¿Inició su fin de semana con suerte?: resultado de la Lotería Chontico Día y Noche el sábado 6 de diciembre

Los colombianos pueden apostar en este juego todos los días dos veces al día.

6 de diciembre de 2025
Hoy, sábado 6 de diciembre, jugó la lotería Chontico Día, una de las más esperadas por los apostadores que siguen de cerca sus ediciones diarias, tanto en la jornada diurna, a la 1 de la tarde, como en la nocturna a las 8 de la noche.

En esta ocasión, el número ganador es 0321, mientras que en la llamada “quinta balota” apareció el 3.

Lotería Chontico Día: resultado del último sorteo

Premio mayor: 0321

  • Tres últimos: 321
  • Dos últimos: 21
  • Cifra completa: 03213
  • Último número: 3

Lotería Chontico Noche: resultado del último sorteo

Premio mayor: Pendiente

  • Tres últimos: Pendiente
  • Dos últimos: Pendiente
  • Cifra completa: Pendiente
  • Último número: Pendiente

Lotería Chontico: plan de premios de esta lotería

En cuanto al plan de premios, los jugadores cuentan con diferentes posibilidades de ganar. Quien acierte las cuatro cifras en el orden correcto multiplicará su apuesta por 4.500.

Los que logren coincidir con tres números obtendrán 400 veces lo apostado; quienes acierten dos cifras recibirán 50 veces su inversión, y los que acierten solo una cifra podrán recuperar cinco veces el valor jugado.

Próximo sorteo

Como es habitual, el próximo sorteo se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre en los horarios tradicionales de día y noche.

