Hoy, sábado 6 de diciembre, jugó la lotería Chontico Día, una de las más esperadas por los apostadores que siguen de cerca sus ediciones diarias, tanto en la jornada diurna, a la 1 de la tarde, como en la nocturna a las 8 de la noche.

En esta ocasión, el número ganador es 0321, mientras que en la llamada “quinta balota” apareció el 3.

Lotería Chontico Día: resultado del último sorteo

Premio mayor: 0321

Tres últimos: 321

Dos últimos: 21

Cifra completa: 03213

Último número: 3

Lotería Chontico Noche: resultado del último sorteo

Premio mayor: Pendiente

Tres últimos: Pendiente

Dos últimos: Pendiente

Cifra completa: Pendiente

Último número: Pendiente

Lotería Chontico: plan de premios de esta lotería

En cuanto al plan de premios, los jugadores cuentan con diferentes posibilidades de ganar. Quien acierte las cuatro cifras en el orden correcto multiplicará su apuesta por 4.500.

Los que logren coincidir con tres números obtendrán 400 veces lo apostado; quienes acierten dos cifras recibirán 50 veces su inversión, y los que acierten solo una cifra podrán recuperar cinco veces el valor jugado.

Próximo sorteo