¿Jugó el 26 de febrero? Revise aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este 26 de febrero se realizaron nuevos sorteos de las loterías que operan en distintas regiones del país.

En Colombia existen más de 15 juegos de azar autorizados, distribuidos por zonas, entre ellos la lotería de El Dorado, cuyos sorteos se efectúan de manera habitual a las 11:00 a.m. y a las 3:30 p.m. Estos juegos son vigilados por Coljuegos, entidad que garantiza la transparencia y la legalidad de las operaciones.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 4637.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Por su parte, la lotería El Paisita, tradicionalmente popular en Antioquia, continúa siendo una de las preferidas por los jugadores que buscan acceder a sus premios. Los apostadores suelen revisar con detenimiento los resultados antes de realizar cualquier trámite de cobro.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Finalmente, La Caribeña efectuó su sorteo de la jornada, manteniendo su programación habitual con una primera rifa en la tarde y otra en la noche, cerrando el ciclo de sorteos del día.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Se recomienda a los jugadores conservar sus billetes y verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de cada lotería.