¿La suerte lo acompañó? Estos son los números ganadores del sorteo de Super Astro Luna del sábado 28 de febrero de 2026

A través del Canal 1 es posible dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías
1 de marzo de 2026, 7:03 a. m.
Super Astro Luna jugó este 28 de febrero de 2026.
Super Astro Luna jugó este 28 de febrero de 2026. Foto: Getty Images

En la noche del sábado 28 de febrero se realizó el sorteo número 8045 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 8355, bajo el signo Libra.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 27 de febrero de 2026: número 0920, bajo el signo Libra.
  • Sorteo del 26 de febrero de 2026: número 4826 con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 25 de febrero de 2026: número 1212 con el signo Sagitario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este lunes, 2 de marzo de 2026, a las 10:40p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

