Lotería Chontico Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 20 de noviembre

La Lotería Chontico Día es una de las apuestas más tradicionales del país que realiza dos sorteos cada jornada (uno en la mañana y otro en la noche). En esta oportunidad, se el resultado de este jueves 20 de noviembre en el sorteo 8255.

En la edición del día, la combinación ganadora estuvo encabezada por el número 7578, mientras que el dígito correspondiente a La Quinta fue el 7.

Las autoridades del juego recordaron a los apostadores que el valor final del premio varía según el número de cifras acertadas y el monto invertido en el billete.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8255

Premio mayor: 7578 - 7

Tres últimas cifras: 578.

Dos últimas cifras: 78.

Número completo: 7578.

Última cifra: 7.

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo 8255

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día viernes, 21 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

19 de noviembre de 2025: 2691 - 8

18 de noviembre de 2025: 8053 - 7

17 de noviembre de 2025: 3832 - 0

Chontico Noche