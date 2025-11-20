Suscribirse

Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 20 de noviembre

Conozca aquí los resultados del nuevo sorteo y revise si la cifra que alcanzó fue la ganadora en esta ocasión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
20 de noviembre de 2025, 7:40 p. m.
Chontico Día y Noche
Lotería Chontico Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 20 de noviembre | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Lotería Chontico Día es una de las apuestas más tradicionales del país que realiza dos sorteos cada jornada (uno en la mañana y otro en la noche). En esta oportunidad, se el resultado de este jueves 20 de noviembre en el sorteo 8255.

En la edición del día, la combinación ganadora estuvo encabezada por el número 7578, mientras que el dígito correspondiente a La Quinta fue el 7.

Las autoridades del juego recordaron a los apostadores que el valor final del premio varía según el número de cifras acertadas y el monto invertido en el billete.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8255

Premio mayor: 7578 - 7

  • Tres últimas cifras: 578.
  • Dos últimas cifras: 78.
  • Número completo: 7578.
  • Última cifra: 7.
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA JUEVES 20 de Noviembre de 2025.

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo 8255

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Número completo: pendiente.
  • Última cifra: pendiente.
Resultado SUPER CHONTICO MILLONARIO del JUEVES 20 de Noviembre de 2025.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día viernes, 21 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 19 de noviembre de 2025: 2691 - 8
  • 18 de noviembre de 2025: 8053 - 7
  • 17 de noviembre de 2025: 3832 - 0

Chontico Noche

  • 19 de noviembre de 2025: 1928 - 7
  • 18 de noviembre de 2025: 4560 - 5
  • 17 de noviembre de 2025: 8911 - 4

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así cambia el pico y placa en Cali para este viernes, 21 de noviembre

2. Un delicado detalle en Diamantes y perlas: ¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

3. Navidad en Envigado: este viernes se encenderán los alumbrados; se presentarán reconocidos artistas. Atención a los cierres viales

4. Bernie Moreno se pronuncia sobre la ‘Doctrina Trump’ y lanzó advertencia en plena escalada de tensiones: “Eliminar a los narco-terroristas”

5. Miss Universo 2025 | Ola de reacciones por traje típico de Miss Noruega: le llovieron memes; “la sardina”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoychonticoChontico DíaChontico NocheJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.