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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este lunes 6 de abril de 2026

Los resultados de estos juegos se deben consultar a través de canales oficiales.

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Redacción Loterías
6 de abril de 2026, 1:59 p. m.
El número completo y la quinta marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quinta marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

El resultado del más reciente sorteo de la Lotería Chontico dio de qué hablar entre los apostadores, especialmente por el número que terminó robándose toda la atención: el 2265.

La jornada de este lunes 6 de abril de 2026 no pasó desapercibida, ya que varios siguieron el anuncio en tiempo real.

Como si fuera poco, el sorteo dejó una “quinta de 3”, un detalle que elevó la emoción y mantuvo a más de uno con la esperanza de atinarle a algún premio.

Chontico Día y Noche
Resultados del Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 6 de abril de 2026

Premio mayor: 2265 - 3

  • Tres últimas cifras: 265
  • Dos últimas cifras: 65
  • Número completo: 2265
  • Quinta balota: 3
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Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 6 de abril de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
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El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día martes 7 de abril de 2026, en los horarios habituales.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

  • 5 de abril de 2026: 3458 - 5
  • 4 de abril de 2026: 1628 - 1
  • 3 de abril de 2026: 4711 - 5

Chontico Noche

  • 5 de abril de 2026: 1234 - 2
  • 4 de abril de 2026: 4214 - 5
  • 3 de abril de 2026: 4801 - 6