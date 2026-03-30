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Lotería de Cundinamarca: resultado de este lunes, 30 de marzo de 2026

Repase el número ganador del premio mayor y los valores que componen el plan de premios en la Lotería de Cundinamarca.

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Redacción Loterías
30 de marzo de 2026, 10:37 p. m.
Lotería de Cundinamarca del 30 de marzo de 2026.
Lotería de Cundinamarca del 30 de marzo de 2026. Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Lotería de Cundinamarca.

Este lunes, 30 de marzo de 2026, se llevó a cabo un sorteo más de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador fue el 6683 con la serie 232. Las cifras son contrastables con la transmisión oficial del evento.

Tratándose de una de las loterías más reconocidas en Colombia, miles de participantes prueban su suerte para obtener alguno de los premios con esta entidad.

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se llevará a cabo el lunes, 6 de abril de 2026.

La Lotería de Cundinamarca hace parte del gremio de juegos de suerte y azar en la categoría lotería tradicional o de billetes. Para ganar, se debe acertar el número del premio compuesto por cuatro cifras y su respectiva serie. Sin embargo, la Lotería de Cundinamarca cuenta con una amplia gama de premios secos y aproximaciones, con los cuales también pueden ganar los apostadores de esta lotería”, reza en la web oficial de la entidad.

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Lotería de Cundinamarca - 30 de marzo de 2026

  • Número ganador: 6683
  • Serie: 232
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Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del lunes 30 de marzo: consulte los números del premio mayor

Últimos tres ganadores de la Lotería de Cundinamarca

Puede tener en cuenta los últimos números ganadores de la Lotería de Cundinamarca. A continuación, los tres últimos sorteos:

  • Sorteo del 24 de marzo de 2026: número 2746 de la serie 183.
  • Sorteo del 16 de marzo de 2026: número 2758 de la serie 023.
  • Sorteo del 9 de marzo de 2026: número 5744 de la serie 238.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

Lejos de ser solo el premio mayor, la Lotería de Cundinamarca cuenta con varias opciones en su plan de premios. Las cifras y descripciones se pueden encontrar publicadas en la web oficial de la entidad.

  • Premio mayor: $ 10.000.000.000
  • Bolsa millonaria: $ 500.000.000
  • Super Tunjo: $ 300.000.000
  • Guaca secreta: $ 100.000.000
  • Tesoros adicionales: $ 10.000.000,$ 20.000.000 y $ 50.000.000