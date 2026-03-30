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Lotería El Dorado, El Paisita y La Caribeña del lunes, 30 de marzo: consulte los números del premio mayor

Estas loterías son supervisadas por Coljuegos, lo que garantiza transparencia en cada sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
30 de marzo de 2026, 11:11 a. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 30 de marzo.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 30 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El lunes 30 de marzo se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de varias loterías autorizadas en Colombia, juegos regulados por Coljuegos, entidad encargada de garantizar la transparencia y legalidad de las apuestas en el país.

Miles de apostadores siguieron atentos los resultados de las principales loterías regionales, que mantienen su calendario habitual de rifas durante el día.

Lotería El Dorado

El Dorado, uno de los juegos más populares a nivel nacional, realiza sus sorteos en dos franjas horarias: mañana y tarde. Los jugadores suelen consultar los resultados alrededor de las 11:00 a. m. y nuevamente a las 3:30 p. m. para verificar si sus números coinciden con los premiados.

Mañana

  • Premio mayor: 9492.
  • La Quinta: 5.
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Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Lotería El Paisita

Muy popular en Antioquia, El Paisita continúa siendo una de las opciones favoritas de los apostadores que participan en los sorteos diarios. Su tradición y seguimiento constante han consolidado una base de jugadores que revisan los resultados oficiales antes de reclamar premios.

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Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Lotería La Caribeña

La Caribeña completó su programación de sorteos del día con las rifas de la tarde y de la noche, manteniendo la dinámica habitual de sus juegos y premios.

Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Se recomienda a los participantes conservar sus billetes y consultar únicamente los canales oficiales de cada lotería para confirmar los resultados, evitando así posibles fraudes o información incorrecta.