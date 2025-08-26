Suscribirse

Lotería de la Cruz Roja: estos son los resultados del más reciente sorteo del martes 26 de agosto de 2025

Conozca la cifra ganadora sel sorteo 3116 que juega todos los martes.

Redacción Loterías
27 de agosto de 2025, 3:58 a. m.
Resultado Lotería Cruz Roja.
Resultado Lotería Cruz Roja. | Foto: Getty Images / Lotería Cruz Roja

En la noche del 26 de agosto de 2025, se dieron a conocer los resultados del más reciente sorteo de la lotería de la Cruz Roja, donde una persona se convirtió en el feliz ganador.

Por medio del Canal Uno, los colombianos conocieron al afortunado ganador del premio mayor del sorteo 3116.

Resultados del sorteo 3116 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor de 8.000 millones de pesos.

  • Número ganador: 2782 de la serie 208.
YouTube video player

Estos han sido los ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 19 de agosto de 2025: 0384, serie 168.
  • 12 de agosto de 2025: 5050, serie 147.
  • 5 de agosto de 2025: 3519, serie 143.

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería. La lotería de la Cruz Roja puede ser comprada en diversos negocios y por medio de las plataformas comerciales de la marca.

Este es el plan de premios de la lotería de la Cruz Roja para el 2025

  • Premio mayor, el cual otorga $ 5.000.000.000,00.
  • Seco 1: $ 200.000.000,00.
  • Secos 4: $ 50.000.000,00.
  • Secos 17: $ 30.000.000,00.
  • Secos 20: $ 20.000.000,00.
  • Secos 20: $ 10.000.000,00.

Por medio de las loterías, miles de colombianos han logrado ganar importantes cifras de dinero para cumplir sus sueños. Además, los programas de salud se han visto beneficiado por las contribuciones de este sector. El próximo sorteo se desarrollará el martes 2 de septiembre de 2025.

