Suscribirse

Loterías

Lotería del Huila, resultados sorteo 4716 del 12 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Huila en el sorteo 4716, que juega todos los martes en la noche.

Redacción Loterías
13 de agosto de 2025, 4:02 a. m.
El sorteo 4678 de la Lotería del Huila, celebrado el martes 19 de noviembre de 2024, dejó los números ganadores que pueden consultarse a continuación.
El sorteo 4716 de la Lotería del Huila sorteó 2.000 millones de pesos el martes 12 de agosto de 2025. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de Getty y Lotería del Huila

El martes 12 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo 4716 de la Lotería del Huila. El número ganador del premio mayor, con un valor de 2.000 millones de pesos, fue el 8273 de la serie 195.

Resultados del sorteo 4716 de la Lotería del Huila

Premio mayor de 2.000 millones de pesos

  • Número: 8273— Serie: 195

Esta es la imagen oficial publicada por la Lotería del Huila con los resultados del sorteo 4716, disponible en sus redes sociales:

Resultado LOTERIA DEL HUILA Martes 12 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Huila

  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: número 7246 — serie 169
  • Sorteo del 29 de julio de 2025: número 2851 — serie 047
  • Sorteo del 12 de julio de 2025: número 1776 — serie 137

El próximo sorteo de la Lotería del Huila se jugará el martes 19 de agosto de 2025 a las 10:25 p.m. Será transmitido en vivo por televisión y radio, y los resultados podrán consultarse en la página web oficial de la Lotería del Huila.

Plan de premios de la Lotería del Huila

  • Premio mayor: 2.000 millones de pesos
  • Primer seco: 150 millones de pesos (1 premio)
  • Segundo seco: 100 millones de pesos (5 premios)
  • Tercer seco: 30 millones de pesos (10 premios)
  • Cuarto seco: 15 millones de pesos (10 premios)

Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de obtener premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son supervisados por Coljuegos. Para participar, adquiera su billete en puntos de venta oficiales autorizados.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. En tropel de hinchas acabó Nacional vs. São Paulo: batalla campal en la tribuna quedó grabada
3. Mauricio Hoyos, el exitoso empresario y hermano de Miguel Uribe Turbay, envió mensaje en medio del duelo: “Vuela alto, hermanito”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Participante del Desafío Siglo XXI toma inesperada decisión y deja ‘en shock’ a sus compañeros

2. Campeón de Copa Libertadores 2016 apunta a ser técnico de Atlético Nacional: ídolo ilusiona a la hinchada

3. Detuvieron a dos topógrafos colombianos en Santa Rosa, la isla en disputa con Perú, por hacer trabajos sin autorización

4. En tropel de hinchas acabó Nacional vs. São Paulo: batalla campal en la tribuna quedó grabada

5. Luis Enrique revela cómo está la interna del PSG tras turbulenta salida de Donnarumma

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loteria del HuilaLoterías Colombia hoySorteosLoteríaResultados

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.