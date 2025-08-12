Loterías
Lotería del Huila, resultados sorteo 4716 del 12 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Huila en el sorteo 4716, que juega todos los martes en la noche.
El martes 12 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo 4716 de la Lotería del Huila. El número ganador del premio mayor, con un valor de 2.000 millones de pesos, fue el 8273 de la serie 195.
Resultados del sorteo 4716 de la Lotería del Huila
Premio mayor de 2.000 millones de pesos
- Número: 8273— Serie: 195
Esta es la imagen oficial publicada por la Lotería del Huila con los resultados del sorteo 4716, disponible en sus redes sociales:
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Huila
- Sorteo del 5 de agosto de 2025: número 7246 — serie 169
- Sorteo del 29 de julio de 2025: número 2851 — serie 047
- Sorteo del 12 de julio de 2025: número 1776 — serie 137
El próximo sorteo de la Lotería del Huila se jugará el martes 19 de agosto de 2025 a las 10:25 p.m. Será transmitido en vivo por televisión y radio, y los resultados podrán consultarse en la página web oficial de la Lotería del Huila.
Plan de premios de la Lotería del Huila
- Premio mayor: 2.000 millones de pesos
- Primer seco: 150 millones de pesos (1 premio)
- Segundo seco: 100 millones de pesos (5 premios)
- Tercer seco: 30 millones de pesos (10 premios)
- Cuarto seco: 15 millones de pesos (10 premios)
Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de obtener premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son supervisados por Coljuegos. Para participar, adquiera su billete en puntos de venta oficiales autorizados.