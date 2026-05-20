Lotería del Meta: ¿Cómo quedó el sorteo de este miércoles, 20 de mayo?

La Lotería del Meta realizó su sorteo número 3299 este miércoles 20 de mayo de 2026, conservando el horario habitual de las 10:30 p.m., con el que tradicionalmente se juega este sorteo en Colombia.

Resultado de la lotería Chontico de este miércoles, 20 de mayo, en el sorteo 8436

En esta edición del 20 de mayo, el número ganador de la Lotería del Meta correspondió al 5985 y estuvo acompañado de la serie 091. Los resultados pueden ser consultados tanto en la transmisión oficial como en la página web de la entidad.

Las personas interesadas en participar en el próximo sorteo de la Lotería del Meta podrán hacerlo el miércoles 27 de mayo, nuevamente desde las 10:30 de la noche.

Lotería del Meta - 20 de mayo de 2026

Número ganador : 5985

: Serie: 091

“En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. Con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, explica en su web oficial.

Plan de premios en la Lotería del Meta

A continuación, conozca en detalle el plan de premios de la Lotería del Meta. Cada uno de sus sorteos entrega distintas posibilidades de ganar para los participantes.