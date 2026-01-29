Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 29 de enero

Loterías

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías
30 de enero de 2026, 3:43 a. m.
Estos son los números ganadores del último sorteo de la Lotería del Quindío.
En la noche del jueves 29 de enero, se llevó a cabo el sorteo número 3000 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 0923 de la serie 88.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 22 de enero de 2026: número 1915 de la serie 123.
  • Sorteo del 15 de enero de 2026: número 4310 de la serie 22.
  • Sorteo del 8 de enero de 2026: número 1252 de la serie 188.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 5 de febrero de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Noticias Destacadas