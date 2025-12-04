Suscribirse

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 4 de diciembre

5 de diciembre de 2025, 3:46 a. m.
¿Cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío?
¿Cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío? | Foto: Lotería del Quindío - Getty Images / Montaje: Semana

En la noche del jueves 4 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo número 2992 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 3328 de la serie 172.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

Resultado LOTERIA DEL QUINDIO Jueves 4 de Diciembre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 27 de noviembre de 2025: número 1045 de la serie 11.
  • Sorteo del 20 de noviembre de 2025: número 0147 de la serie 004.
  • Sorteo del 13 de noviembre de 2025: número 8346 de la serie 98.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 11 de diciembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

Contexto: Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 27 de noviembre

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

