Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 4 de diciembre

En la noche del jueves 4 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo número 2992 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.
En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 3328 de la serie 172.
La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío
- Sorteo del 27 de noviembre de 2025: número 1045 de la serie 11.
- Sorteo del 20 de noviembre de 2025: número 0147 de la serie 004.
- Sorteo del 13 de noviembre de 2025: número 8346 de la serie 98.
El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 11 de diciembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.
El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente
- Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
- 1 seco: $ 300.000.000.
- 2 secos: $ 200.000.000.
- 3 secos: $ 100.000.000.
- 8 secos: $ 50.000.000.
- 10 secos: $ 20.000.000.
- 20 secos: $ 10.000.000.
