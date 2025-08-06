Suscribirse

Lotería del Valle: resultado del sorteo del 6 de agosto de 2025

Consulte los resultados del sorteo 4808 de la lotería del Valle, que juega todos los miércoles en la noche.

7 de agosto de 2025, 3:39 a. m.
Lotería del Valle
Lotería del Valle | Foto: Lotería del Valle

El día miércoles 6 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo 4808 de la Lotería del Valle y el número ganador para el premio mayor de 9.000 millones de pesos fue el 1260 de la serie 269.

Resultados del sorteo 4808 de la Lotería del Valle

Premio mayor de 9.000 millones de pesos

  • Número ganador:  1260 de la serie 269

Esta es el video oficial compartido con los resultados del sorteo 4808, publicado en redes sociales:

YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle

  • Sorteo del 30 de julio de 2025: 6752
  • Sorteo del 23 de julio de 2025: 2677 
  • Sorteo del 16 de julio de 2025: 9809

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería de Valle.

El siguiente sorteo de la Lotería del Valle se realizará el próximo miércoles 13 de agosto del 2025 a las 10:30 de la noche.

