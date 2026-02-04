Loterías

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 4 de febrero de 2026, sorteo 4834

Resultados y último número ganador de la Lotería del Valle, que juega todos los miércoles desde las 10:30 p.m. Sorteo 4834.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

William Horacio Perilla Gamboa

5 de febrero de 2026, 3:49 a. m.
Conozca si usted es el ganador del juego de este miércoles.
Conozca si usted es el ganador del juego de este miércoles.

En la noche del miércoles 4 de febrero de 2026 se realizó el sorteo 4834 de la tradicional Lotería del Valle. Uno de los juegos de azar más populares de Colombia que puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca vallecaucana. Es el quinto evento del año que le puede considerar como un nuevo ganador de millones de pesos en premios.

Mucho ojo con los números ganadores que lo podrían dejar como el nuevo multimillonario de Colombia. Cabe recordar que este juego de azar se lleva a cabo todos los miércoles en horas de la noche, más exactamente sobre las 10:30 pm, hora colombiana. Aunque el premio mayor se conoce sobre las 10:40 de la noche.

El número ganador de la Lotería del Valle se puede llevar un premio mayor que alcanza los 9.000 millones de pesos, suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.

Los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Premio mayor de la Lotería del Valle - 4 de febrero 2026

Premio mayor - Sorteo 4834: 2880

Serie: 050

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Recuerde revisar muy bien su billete, número por número. La Lotería del Valle es regulada por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El próximo sorteo de la Lotería del Valle se jugará el día miércoles, 11 de febrero de 2026, a las 10:30 de la noche. Este evento se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

Plan de Premios de la Lotería del Valle

Premio Mayor: $9.000.000.000

  • 1 Seco: $ 500.000.000
  • 2 Secos: $ 100.000.000
  • 3 Secos: $ 60.000.000
  • 1 Seco: 40.000.000
  • 25 Secos: $ 30.000.000

