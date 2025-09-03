Suscribirse

Loterías

Lotería El Paisita: descubra los números ganadores del sorteo de hoy 3 de septiembre de 2025 y si la suerte estuvo de su lado

Consulte aquí los resultados oficiales de la lotería de hoy miércoles 3 de septiembre y compruebe si es uno de los felices ganadores.

Redacción Loterías
3 de septiembre de 2025, 6:58 p. m.
Resultados lotería El Paisita de hoy miércoles 3 de septiembre de 2025
Resultados de la lotería El Paisita de hoy miércoles 3 de septiembre de 2025. | Foto: Composición S emana/ Colprensa/ Chance Paisita

Septiembre llega cargado de emoción con el sorteo de la lotería El Paisita, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia.

Los resultados ya están aquí y este es el número ganador del premio mayor del sorteo 14.433 de El Paisita Día

El gran premio mayor se lo llevó el número 0742, acompañado por la quinta balota 8.

Resultados del sorteo 14.433 de la lotería El Paisita Día

  • Tres primeras: 074
  • Tres últimas: 742
  • Cifra ganadora: 0742

La quinta balota le puede cambiar su vida y es una oportunidad más para ganar.

  • Quinta balota: 8
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 MIÉRCOLES 03 de Septiembre 2025

Resultados del sorteo 14.434 de la lotería El Paisita Noche

La emoción continúa con el Paisita Noche, que le ofrece una nueva oportunidad de apostar y llevarse un millonario premio.

No se pierda la transmisión en vivo a las 6:00 p.m., donde se revelarán los números ganadores que podrían cambiar su vida.

  • Tres primeras: pendiente
  • Tres últimas: pendiente
  • Cifra ganadora:pendiente

Plan de premios de la lotería El Paisita

  • Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.
  • Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.
  • Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
  • Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

El próximo sorteo se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre de 2025. Podrá seguir la transmisión en vivo o revisar los resultados en la página oficial de las loterías de hoy en Colombia.

Consulte los resultados completos en la página oficial de la lotería El Paisita.

La lotería El Paisita sigue siendo una de las preferidas de los colombianos, así que si hoy no fue su día de suerte, no se desanime, porque cada día tendrá la oportunidad de darle un nuevo vuelco a su vida.

