Lotería La Antioqueñita Día: consulte los resultados para este sábado 6 de septiembre

Descubra si fue el afortunado ganador del sorteo que se realizó este sábado.

Redacción Loterías
6 de septiembre de 2025, 3:56 p. m.
La Lotería La Antioqueñita jugó su más reciente sorteo.
La Lotería La Antioqueñita jugó su más reciente sorteo.

Este sábado, 6 de septiembre, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería Antioqueñita, que se juega en dos oportunidades, de día y de noche, por lo que son varias las oportunidades de poder ganar un premio.

Este juego, que se lleva a cabo todos los días, se puede seguir en directo a través del canal Resultados de loterías y Chances en Colombia, en la plataforma de YouTube. En este canal puede consultar todos los resultados de los sorteos que se hacen a las 10:00 de la mañana y a las 4 de la tarde.

En la más reciente edición, que es la 5997 y que corresponde a la Antioqueñita Día, los números ganadores fueron el 5465. En cuanto a la quinta balota, la que cayó fue el 0

YouTube video player

Resultados del sorteo 5997 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5465
  • Quinta balota: 0

El sorteo de la Lotería de la Antioqueñita Tarde se jugará este mismo sábado a las 4 de la tarde, por lo que los resultados aún no se conocen.

Resultados del sorteo 5998 de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: X
  • Quinta balota: X

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este domingo, 7 de septiembre, sobre las 10:00 de la mañana. La transmisión en vivo se podrá seguir por Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Es importante recordar que esta lotería se juega con cuatro números del 0 al 9. Además, recientemente se incorporó una quinta balota, por lo que son muchas más las oportunidades de ganar.

