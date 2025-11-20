LOTERÍAS
Loterías de hoy jueves, 20 de noviembre: resultados de El Sinuano Día y Noche
Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.
El Sinuano Día jugó este jueves, 20 de noviembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 4982.
Resultados del sorteo 13.203 de la lotería El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 4982
- Número ganador de cinco cifras: 49820
Últimos tres sorteos de El Sinuano Día
- 19 de noviembre de 2025: 4424
- 18 de noviembre de 2025: 8177
- 17 de noviembre de 2025: 1061
Sorteo de El Sinuano Noche, hoy jueves
A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13. 204 de El Sianuano Noche.
- Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
- Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.
Últimos dos sorteos de El Sinuano Noche
- 19 de noviembre de 2025: 1152
- 18 de noviembre de 2025: 2743
- 17 de noviembre de 2025: 1828