Loterías de hoy jueves, 20 de noviembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

Diariamente, se juegan dos sorteos de esta lotería, una de las más apostadas en el país.

Redacción Loterías
20 de noviembre de 2025, 8:18 p. m.
SInuano 10 de septiembre.
El Sinuano Día y Noche. | Foto: Montaje Semana

El Sinuano Día jugó este jueves, 20 de noviembre, a las 2:30 p. m. y el número ganador del premio mayor de $ 1.500 millones fue el 4982.

Contexto: ¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo de este jueves 20 de noviembre

Resultados del sorteo 13.203 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 4982
  • Número ganador de cinco cifras: 49820
Resultado EL SINUANO DIA Jueves 20 de Noviembre de 2025

Últimos tres sorteos de El Sinuano Día

Sorteo de El Sinuano Noche, hoy jueves

A las 10:30 p. m. juega el sorteo 13. 204 de El Sianuano Noche.

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Contexto: Conozca los números de la lotería Manizales este 19 de noviembre: pudo ser el ganador del premio mayor de 2.600 millones

No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Últimos dos sorteos de El Sinuano Noche

  • 19 de noviembre de 2025: 1152
  • 18 de noviembre de 2025: 2743
  • 17 de noviembre de 2025: 1828

