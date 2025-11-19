Suscribirse

Loterías

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 19 de noviembre de 2025

En esta dinámica, cada participante elige un número compuesto por cuatro cifras y un signo del zodiaco.

Redacción Loterías
20 de noviembre de 2025, 4:05 a. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
En la noche del miércoles, 19 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7944 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 0988, con el signo Virgo.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Miercoles 19 de Noviembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 18 de noviembre de 2025: número 6752, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 17 de noviembre de 2025: número 8303, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 16 de noviembre de 2025: número 3376, con el signo Escorpio.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 20 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

Noticias relacionadas

Super Astro LunaLoterías de hoyResultados Lotería

